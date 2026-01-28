Habla creadora de contenido que erróneamente fue vinculada con Álvaro Ballero: "No sabía quién era"

28 en. 2026 - 10:05 hrs.

A raíz de una publicación en redes sociales de Álvaro Ballero, en donde aparece con quien sería su nueva conquista, se vinculó erróneamente a la creadora de contenido Trinidad Hernández, por su parecido con la mujer de la foto.

Y es que el fin de semana pasado, el exchico reality compartió una serie de imágenes a través de sus historias de Instagram en un matrimonio con quien sería su nueva pareja, que, hasta el momento, no se sabe quién es.

Algunos apuntaron directamente a la creadora de contenido como la acompañante de Ballero, incluso, según ella, la invitaron a programas de televisión.

"No sabía quién era Álvaro Ballero"

Trinidad Hernández tiene 24 años, es ingeniera comercial y se dedica a subir y crear contenido sobre bienestar y estética, principalmente en TikTok. Al ser consultada por la situación, respondió con humor.

"Esta es una de las cosas más random que me ha pasado en la vida. El domingo en la noche subí un video a TikTok, como casi todos los días, y ahí vi un comentario en el que alguien me preguntaba si yo era la nueva pareja de Álvaro Ballero. No lo tomé en cuenta", contó para LUN.

Además, reconoció que desconocía de quién hablaban en redes sociales: "Yo no consumo programas de farándula. No sabía quién es Álvaro Ballero, tuve que buscarlo en Internet. (...) Creo que fue un descuido de los medios el no haber corroborado la información", enfatizó.