Berta Lasala contó en El Internado el verdadero motivo del fin de su matrimonio con Daniel Alcaino: "Es muy mujeriego"

28 en. 2026 - 09:04 hrs.

En un nuevo capítulo de El Internado, Berta Lasala rompió el silencio y reveló detalles jamás contados de su separación con Daniel Alcaíno, con quien estuvo 20 años casada y con el cual tuvo un hijo.

En una conversación con Furia y Agustina Pontoriero, la actriz sostuvo que los problemas con su exmarido surgieron por las infidelidades cometidas por él.

"Él no se quería separar"

Berta recordó que en un principio el hombre detrás de Yerko Puchento "dejó a una mina por mí, eso fue terrible, me sentí mal, salió en la prensa. Yo me banqué ese karma, lo viví, lo sufrí (...) y al final me separé igual después de 20 años. Hace 3 me separé de él".

A pesar de ello, la actriz destacó que "él es un actor muy famoso, comediante, así como Francella (Guillermo Francella), que las hace todas, es muy bueno, pero es muy mujeriego".

"Perdoné mucho, me autoflagelé, me puse gorda, fea, terminé como una vaca. El tipo cada vez más famoso y yo cada vez más hundida", recordó.

En ese momento, "de repente dije 'chao, no puedo más', y me separé. Ya me había aburrido, pero él no se quería separar. El chileno miente hasta la muerte, son infieles y mentirosos", cerró.