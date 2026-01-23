"Pollo" Castillo y su pareja presentan a tres nuevos integrantes de su familia: "Uno hizo sus necesidades en la cama"

23 en. 2026 - 19:15 hrs.

A través de redes sociales, el influencer y streamer nacional Benjamín Castillo, más conocido como "Pollo" Castillo, compartió con sus seguidores la llegada de tres nuevos miembros de su familia.

En dos videos grabados junto a su pareja, Piera Montesi, se le ve a él en su cama semidormido, y, a su lado, los tres habitantes que llegan a darle vida al nuevo penthouse de la pareja.

"Las guaguitas arriba de la guagua gigante"

"Leche", "Café" y "Café con leche" se llaman los tres nuevos perritos de Benjamín y Piera. En el primer registro se puede ver al "Pollo" junto a los tiernos canes en la cama "regaloneando", incluso con "Café con leche" encima de él: "Las guaguitas arriba de la guagua grande", dice Montesi.

El segundo video es más cómico: solo un momento después de compartir el primer video, uno de los tres hizo sus necesidades en la cama, lo que obligó a la pareja a levantarse y comenzar a limpiar.

"No duraron nada", dice Castillo, mientras que su pareja intenta sacarlos uno por uno de la cama antes de que vuelvan a hacer otra travesura: "Mira todas las patitas, las patitas de pipí. Ya abajo, chao chao chao".

Revisa el momento: