Willy Sabor lloró al contar delicado estado de salud de su mamá: "Pasé a ser su papá"

23 en. 2026 - 17:15 hrs.

El locutor radial y comediante Willy Sabor transparentó el delicado estado de salud que atraviesa su mamá.

A propósito del reciente fallecimiento de la mamá de Cecilia y Diana Bolocco, el también cantante decidió contar la realidad que está enfrentando con su madre.

"Pasé a ser su papá"

Al comentar, en un programa de Canal 13, el difícil proceso de duelo de Diana y Cecilia, es que Willy Sabor quiso pedir la palabra y contar la situación de salud de su mamá, que, en palabras de él, es parecida a lo que pasó con su fallecido papá.

"Hace poco mi mamá estuvo hospitalizada, pero, ¿saben qué? Me pasó lo mismo que con mi papá. Bueno, con él andábamos juntos para todos lados, no con mi mamá, pero ahora tomé las riendas, pasé a ser el papá de mi mamá", contó mientras lloraba.

Además, mencionó que tiene la necesidad de saber que está bien: "Voy todos los días a darle sus remedios, y está bien ella, pero es una lata ver envejecer a los padres. Mi mamá va a cumplir 80 años, pero ya me siento con la necesidad de dejarla todos los días acostadita, de saber que está bien".