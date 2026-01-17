Así es el nuevo penthouse del "Pollo" Castillo en Las Condes: Tiene 250 metros cuadrados y una sala de estar con un megatelevisor

17 en. 2026 - 12:47 hrs.

El influencer y streamer nacional, Benjamín Castillo, más conocido como "Pollo" Castillo, hace ya más de un año compró un penthouse para transformarlo en su nuevo y lujoso hogar, para vivir allí junto con su pareja, la odontóloga Piera Montesi.

Ubicado en la comuna de Las Condes, a pasos del Metro Manquehue, el gran departamento tiene 250 metros cuadrados, los cuales remodeló por más de un año para ajustarlo a su medida.

Ambos idearon cada parte de él, entre ellas una sala de estar con un megatelevisor, un walking closet y una gran terraza que "le faltan algunos detalles" para tener sombra.

Chicken Castle / YouTube

El dueño anterior del lugar había sido el arquitecto, el mismo que diseñó el edificio completo. Según consignó el pasado lunes a LUN, el arquitecto modificó a su antojo sin planos ni permisos, y Castillo se encontró hasta con un baño con dos puertas: "Era muy raro", sostuvo.

Para llegar a la comodidad actual, pasaron por una trama compleja con los cambios en el penthouse.

La odisea de la remodelación

Al llegar al departamento, decidieron que debían remodelarlo completamente en cuanto a la distribución espacial de las habitaciones para lograr estar cómodos y proyectar a futuro su vida de pareja, como mínimo, para los próximos diez años.

Para lograr la misión, contrató a un maestro y a su hijo por recomendación cercana, quienes iniciaron los primeros problemas. "Cometí el error de pagarles por adelantado. Los lunes no llegaban, trabajaban unos días y después desaparecían", detalló el streamer.

Así fue como pasaron tres meses y la pareja veía un escaso avance, ya que solo habían avanzado en dos dormitorios del total de 250 metros cuadrados que posee el penthouse. Además, su hermano, quien es constructor industrial, revisó el presupuesto y le advirtió que el precio por la remodelación estaba por sobre el valor de mercado.

Chicken Castle / YouTube

Castillo mencionó que estuvo de viaje por varias semanas y aun así no veía cambios: "Estuve como dos meses afuera en total. Siempre me iba con la esperanza de que al volver estaría todo listo, pero no, no era así. (Piera) me dijo que les parara los carros, que no podíamos seguir así".

Debido a los problemas, pusieron fin a la relación laboral y contrató a una empresa para terminar con la remodelación completa. El cambio fue notorio, dijo el influencer, porque "llegaba en las tardes y siempre había avances".

La relación vecinal, otro contratiempo

Aproximadamente un año tardaron las remodelaciones para los 250 metros cuadrados del penthouse, y durante ese tiempo corrió con otro problema: No avisó a los vecinos sobre los trabajos y la molestia fue inminente. "Cometimos el pecado de no informar tanto. (...) Preguntaban por qué hacíamos tanto ruido".

En el edificio viven mayormente adultos mayores, quienes posteriormente se organizaron y, en modo protesta, pusieron una nueva norma para convivir con la remodelación, según transparentó al diario.

"Pusieron una cláusula de convivencia: no se puede hacer ruido de 12 a 15 horas porque es la hora de la siesta", mencionó Castillo, y agregó que "nos estamos amigando con todos, intentando ir puerta a puerta para que nos conozcan, porque somos los vecinos nuevos".

Un desafío en pareja

Benjamín y Piera vivieron en el penthouse por todo el tiempo de remodelación, lo que, en sus propias palabras, fue un completo reto para la relación amorosa que lleva más de ocho años de historia.

Chicken Castle / YouTube

"Aprendimos a convivir un montón; fue un desafío vivir allí en una reconstrucción. (...) Pone a prueba la relación de pareja y fue un punto muy alto entre nosotros. Nos gustó mucho el compromiso que teníamos, la lealtad. Fue un proyecto juntos, fue súper bonito. Y ahora lo estamos aprovechando con todo", aseguró el influencer.

Revisa los videos que publicaron en sus redes sociales: