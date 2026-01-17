Crimen de educadora de párvulos en la región del Biobío: Prisión preventiva para uno de los dos imputados

17 en. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se llevó a cabo la formalización de los dos imputados por el crimen de Magdalena Burgos, educadora de párvulos de 40 años que el pasado lunes fue encontrada sin vida al interior de su casa en Florida, región de Biobío.

El Juzgado de Garantía de la comuna dejó en prisión preventiva a Y.I.E.A., de 26 años, por el delito de femicidio no íntimo . En la audiencia se reveló que también cometió una agresión sexual en contra de la víctima. Se decretaron seis meses como plazo de investigación.

El otro acusado, J.C.P.N de 52 años, quedó libre de la investigación por no haberse podido acreditar su participación en el crimen.

Compañeras de trabajo encontraron el cuerpo de Magdalena

El hecho quedó al descubierto durante la tarde del lunes 12 de enero, cuando la profesional fue hallada sin vida al interior de su domicilio.

Fueron sus propias compañeras del jardín infantil en donde trabajaba, alarmadas por su inasistencia y la falta de contacto, quienes acudieron hasta su casa, encontrando su cuerpo con graves lesiones.

Tras el trabajo efectuado en el sitio del suceso, se logró determinar que la víctima presentaba diferentes traumatismos craneoencefálicos, que finalmente le costaron la vida.

Dos detenidos

La primera detención ocurrió el pasado miércoles. Se trata del hombre de 26 años que este sábado quedó en prisión preventiva. Su captura se concretó en la región de O’Higgins, cuando huía hacia Santiago.

Al día siguiente, la Fiscalía confirmó la detención del segundo imputado, actualmente en libertad, quien tiene domicilio en las inmediaciones de la casa de la víctima.

Durante la formalización se dio a conocer que Y.I.E.A., además, tiene procesos pendientes del 10 de enero —solo horas antes del femicidio— por violencia intrafamiliar. También tiene una causa por robo con intimidación en Bulnes, donde tenía arresto domiciliario nocturno.