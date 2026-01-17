"Me estaba sintiendo muy poca cosa": Trinidad de la Noi confiesa los motivos del fin de su matrimonio

17 en. 2026 - 14:15 hrs.

Trinidad de la Noi, modelo y creadora de contenido chilena, anunció en 2019 su compromiso con el ingeniero Cristóbal González. Cuando apenas tenía 21 años se fueron a vivir a Nueva York y en 2021 se casaron. Sin embargo, a fines de 2023 el matrimonio terminó y ella decidió regresar a vivir a Chile, mientras que él se quedó en Estados Unidos.

La ganadora del Elite Model Look rehizo su vida y actualmente se comprometió con el deportista olímpico Esteban Grimalt.

A pesar de haber dado vuelta la página, explicó públicamente por primera vez los motivos que la llevaron a terminar con el ingeniero en una conversación en el pódcast "Así, tal cual".

"Estaba metida en un hoy"

"Nos fuimos a Nueva York con un plan, mi ex se iba a estudiar, yo me iba a trabajar", comenzó explicando. El problema empezó con la pandemia, pues ella dejó desfilar y hacer casting y se quedó prácticamente encerrada en su casa.

"No estaba trabajando, no tenía amigos, mi ex estudiando. Eran meses en los que yo no salía de la casa. Me levantaba, me duchaba, ordenaba la casa, me acostaba. Estaba metida en un hoyo o en una depresión, pero no sabía, nunca en mi vida había ido al psicólogo", reflexionó.

Comenzó a darse cuenta del duro momento que estaba atravesando cuando viajaba a Chile y "volvía la Trini de siempre, con ganas de hacer cosas, de ver a mis amigos, felicidad. Llegaba a Nueva York, iba a un cumpleaños y tenía crisis de pánico, me ponía a llorar. Me daba ansiedad social, y yo no soy así, entonces ahí me empecé a dar cuenta de que no estaba bien la cosa", confesó.

El fin de la relación

A pesar de todo, Trinidad afirmó que los problemas no tenían relación con su exmarido: "Él estaba feliz allá, estaba cumpliendo su sueño. Nunca hubo una distancia, nunca hubo esa pelea tan brígida, pero empecé a cachar que pasaron los dos años, no íbamos a llegar a acuerdo. Y no llegamos a acuerdo y yo terminé en Chile y él terminó allá".

"Me estaba sintiendo muy poca cosa también. En un minuto me miraba al espejo, lloraba y me sentía tan penca que decía: '¿Quién va a querer estar conmigo?'. Y tomé la decisión de volver a vivir a Chile sola. Era un trapo, fue demasiado traumático, lo pasé mucho peor que en todos los años que estuve allá", cerró.

