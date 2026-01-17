"Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente": Actriz Rocío Toscano anuncia que será madre junto a futbolista
La actriz nacional, Rocío Toscano, conocida por sus roles en teleseries como Verdades Ocultas (Roxana Núñez) y Amanda, además de participar en series como Los 80, anunció que será madre, fruto de su relación con el futbolista Agustín Ambiado, jugador de Provincial Osorno.
El anuncio fue realizado en su cuenta de Instagram, acompañado de fotografías junto a Ambiado, sus mellizos Luca y Mila —de una relación anterior— y una ecografía del bebé en camino.
El cariñoso mensaje de Rocío Toscano
“No sé cómo expresar mi felicidad por aquí. Todo ha sido muy muy muy lindo desde el segundo 1 hasta ahora; con él, con ellos, con este nuevo proceso. Me siento tan amada, segura y tranquila en todo sentido”, escribió Toscano.Ir a la siguiente nota
La actriz también reflexionó sobre su vida y este nuevo paso: “No cambiaría nada, ni un segundo de mi vida, ninguna decisión, ninguna etapa, y si tuviera que pasar por todos los traumas y dolores que he pasado a lo largo de mi vida, lo haría mil veces solo para llegar acá siempre, a este presente siempre”.
Además, dedicó emotivas palabras a su pareja: “Me cuida tanto, me consiente, me ama, me regalonea, me amaaaaaa de tan linda forma. Me impacta la calidad de persona que es, bello y bueno por dentro y por fuera. Te amo mi vida, no me cabe ninguna duda de que serás el mejor papá del universo”.
Finalmente, cerró con un mensaje de gratitud. “Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente”, concluyó.
La publicación fue celebrada por sus seguidores, quienes dejaron mensajes como: “¡Qué alegría! Dios te bendice”, “Me alegra saber que eres feliz y que te tocó un excelente hombre”, “Vuelvo a creer en el amor correspondido y sanador” y “Todos merecemos un amor bonito”.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de