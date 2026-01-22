"Primera oficial embarazada": Rocío Toscano muestra el avance de su embarazo de quince semanas
- Por Miguel Aburto
A través de sus redes sociales, Rocío Toscano mostró por primera vez cómo luce nuevamente embarazada.
La actriz nacional publicó dos fotos en su cuenta de Instagram y reveló que ya tiene quince semanas y media de embarazo.
Durante el pasado 13 de enero fue que junto a su pareja, el futbolista Agustín Ambiado, revelaron que serían padres al publicar una foto de su primera ecografía.
Rocío y su embarazo
En las imágenes, se puede ver a Rocío usando un vestido café durante el atardecer en un bosque, y además se puede apreciar su embarazo. "Primera oficial embarazada jeje. 15 semanas y media de mi bebé", escribió la actriz.
Los comentarios de los más cercanos a Toscano y de seguidores deseándole felicidad y alegría no se hicieron esperar. "Hermosa mi vidaaaa la mejor", "Te deseo lo mejor del mundo reina mía, mucho amor para ese bebecito que se viene", "La más guapa y hermosa embarazada", comentaron algunos.
Agustin Ambiado también le dedicó palabras: "Muero de amor, que linda te ves junto al bebé te amamos infinitoooo hermosisisisisima te amo mi loquita".
Revisa las imágenes:
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- "Agradecida de la vida y muy feliz con mi presente": Actriz Rocío Toscano anuncia que será madre junto a futbolista
- Rocío Toscano revela "abismal diferencia" con su anterior embarazo y dedica tierno mensaje a su novio futbolista: "Serás el mejor"
- Actriz Rocío Toscano anuncia que será madre junto a futbolista: "Me siento tan amada, segura y tranquila"