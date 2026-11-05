Quinta Normal prueba feria libre en horario vespertino: Revisa los días y la hora en que funcionará

05 nov. 2026 - 17:07 hrs.

¿Qué pasó?

Las ferias libres son parte de la rutina de millones de chilenos, pero su horario tradicional, concentrado en la mañana, deja fuera a muchas personas.

Quienes cumplen jornadas laborales extensas muchas veces llegan cuando los puestos ya están cerrando o simplemente no alcanzan a abastecerse de frutas y verduras frescas. Pensando en ese problema, la comuna de Quinta Normal decidió probar una alternativa.

Una feria que se traslada a la tarde

La Municipalidad de Quinta Normal, junto al Mercado Mayorista Lo Valledor, impulsa un plan piloto pionero que lleva la feria tradicional del horario matutino al vespertino.

La iniciativa comenzó su marcha blanca a mediados de octubre y cuenta con la colaboración de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF).

¿Dónde y cuándo funciona?

La feria se instala en las inmediaciones de la estación de Metro Gruta de Lourdes, en la intersección de calle San Pablo con General Velásquez. Los organizadores invitan a los vecinos a visitarla todos los martes y jueves, de 17:00 a 21:00 horas.

La alcaldesa Karina Delfino explicó que el objetivo es ampliar las opciones de abastecimiento de los vecinos, manteniendo los productos y precios habituales de las ferias libres. Además, la autoridad destacó que la iniciativa promueve la economía local.

Desde Lo Valledor indicaron que quieren extender la llamada Feria PM a otras comunas. Según informaron, ya sostienen conversaciones avanzadas con otros cuatro municipios.

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