Quinta Normal prueba feria libre en horario vespertino: Revisa los días y la hora en que funcionará
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Las ferias libres son parte de la rutina de millones de chilenos, pero su horario tradicional, concentrado en la mañana, deja fuera a muchas personas.
Quienes cumplen jornadas laborales extensas muchas veces llegan cuando los puestos ya están cerrando o simplemente no alcanzan a abastecerse de frutas y verduras frescas. Pensando en ese problema, la comuna de Quinta Normal decidió probar una alternativa.
Una feria que se traslada a la tarde
La Municipalidad de Quinta Normal, junto al Mercado Mayorista Lo Valledor, impulsa un plan piloto pionero que lleva la feria tradicional del horario matutino al vespertino.Ir a la siguiente nota
La iniciativa comenzó su marcha blanca a mediados de octubre y cuenta con la colaboración de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF).
¿Dónde y cuándo funciona?
La feria se instala en las inmediaciones de la estación de Metro Gruta de Lourdes, en la intersección de calle San Pablo con General Velásquez. Los organizadores invitan a los vecinos a visitarla todos los martes y jueves, de 17:00 a 21:00 horas.
La alcaldesa Karina Delfino explicó que el objetivo es ampliar las opciones de abastecimiento de los vecinos, manteniendo los productos y precios habituales de las ferias libres. Además, la autoridad destacó que la iniciativa promueve la economía local.
Desde Lo Valledor indicaron que quieren extender la llamada Feria PM a otras comunas. Según informaron, ya sostienen conversaciones avanzadas con otros cuatro municipios.
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