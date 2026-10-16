Biministro Mas anuncia aumento en presupuesto de Sernageomin para seguridad minera
- Por Aton | Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció este viernes un aumento sustancial del presupuesto 2027 del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la partida de seguridad minera, con miras a avanzar hacia el objetivo país de cero fatalidades en la industria minera.
Mas -quien junto al subsecretario de Minería, Álvaro Gónzález, lideró la Mesa por la Seguridad Minera convocada por el gobierno-, compartió la decisión del Ejecutivo con los asistentes, representantes de los trabajadores, ejecutivos de compañías mineras, mutuales, gremios, asociaciones mineras, Ministerio del Trabajo y Sernageomin.
La autoridad explicó que los nuevos fondos financiarán de manera directa un aumento del número de fiscalizadores, incorporación de nueva tecnología preventiva y adquisición de equipos que posibilitarán un mayor despliegue territorial.Ir a la siguiente nota
Lo anterior se traducirá en el cumplimiento de dos metas operacionales ambiciosas para robustecer la seguridad en las faenas mineras:
- Pasar a 13.000 fiscalizaciones anuales al cierre de 2027, lo que representa un alza del 30% respecto de este año.
- Ampliar de forma decidida la cobertura del universo de faenas fiscalizadas, subiendo a un 50% del total.
"Es un desafío país"
El biministro dijo que “este es un desafío país. No es un problema de una empresa, de los trabajadores, de los proveedores o sólo del Estado. La gran, mediana y pequeña minería, las compañías, los contratistas y las autoridades debemos asumir esta tarea en conjunto y con seriedad”.
Y agregó que “nuestro objetivo es la fatalidad cero. Para alcanzarlo debemos trabajar coordinados y con una sola voz, que oriente tanto la política pública como el actuar de cada uno de los que están involucrados”.
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