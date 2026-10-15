Rematarán departamentos desde las 310 UF: Revisa las ubicaciones y cómo participar

15 oct. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

Comprar un inmueble por debajo del valor comercial habitual puede ser una opción real para quienes buscan adquirir una propiedad. Esto porque el miércoles 28 de octubre, Remates Macal realizará una subasta que tiene 36 propiedades ubicadas en distintos puntos del país.

El listado contempla departamentos con posturas mínimas que parten desde las 310 UF (cerca de $12,7 millones de pesos), abriendo una ventana de oportunidad tanto para inversionistas inmobiliarios como para personas que buscan el sueño de la casa propia.

Las propiedades en remate este miércoles 28 de octubre

Entre las alternativas destacadas para la jornada del 28 de octubre figuran inmuebles en la Región Metropolitana y regiones:

Estación Central (Región Metropolitana) – Desde 310 UF – Dirección: Santa Petronila 38, Depto. 2403. (Garantía: $4.000.000).

Estación Central (Región Metropolitana) – Desde 450 UF – Dirección: Toro Mazotte 110, Depto. 3110 (incluye estacionamiento y bodega). (Garantía: $4.000.000).

La Cisterna (Región Metropolitana) – Desde 550 UF – Dirección: Trinidad Ramírez 0634/0654, Depto. 420. (Garantía: $4.000.000).

Puerto Montt (región de Los Lagos) – Desde 570 UF – Dirección: Volcán Corcovado 5586, Depto. 2026, Edificio H (incluye estacionamiento). (Garantía: $4.000.000).

La Cisterna (Región Metropolitana) – Desde 610 UF – Dirección: Av. Lo Espejo 01173, Depto. 1108-A. (Garantía: $4.000.000).

¿Cómo participar en el proceso?

Para participar en el remate de los departamentos, tienes que ingresar a la página de Remates Macal y realizar los siguientes pasos: