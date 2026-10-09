Presupuesto de Senapred para gestión del riesgo caería 30% en 2027: Tendría $257 millones menos

09 oct. 2026 - 17:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) pasaría de $842.253.000 en 2026 a $584.311.000 en el proyecto de presupuesto para 2027. La diferencia es de $257.942.000, una caída nominal de 30,6%.

Las cifras están contenidas en la Ley de Presupuestos vigente y en el proyecto presentado para el próximo año, que debe ser discutido en el Congreso. La disminución se conoce mientras la Contraloría ha advertido sobre la estrechez de recursos del organismo encargado de coordinar la preparación y respuesta frente a emergencias.

Durante una intervención ante el Congreso, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, calificó de “extremadamente precario” el nivel de recursos de Senapred. Al referirse a la preparación para atender desastres, sostuvo que el servicio disponía de solo $100 millones y planteó que esa cifra era insuficiente para cubrir las necesidades de todo el país.

“Ustedes comprenderán que para todo el país eso es imposible de realizar con esa cifra”, señaló Pérez. La contralora también cuestionó que organismos públicos evalúen comprar sistemas que ya están disponibles en otros servicios, mientras Senapred enfrenta limitaciones para cumplir sus tareas.

El proyecto para 2027 contempla $584.311.000 para el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres, frente a los $842.253.000 aprobados para la misma línea en el presupuesto de 2026. La propuesta deberá ser revisada durante la tramitación presupuestaria, instancia en que se pueden discutir y modificar las asignaciones.

Una modificación durante 2026

Los antecedentes también dan cuenta de un ajuste al presupuesto vigente de este año. El decreto N.º 371 del Ministerio de Hacienda registra una reducción de M$274.299 —$274.299.000— en la asignación denominada “Programa de Gestión del Riesgo de Desastres”.

La Contraloría tomó razón del decreto el 17 de julio de 2026, con alcance. En el oficio, el organismo fiscalizador dio curso a la modificación presupuestaria del Ministerio del Interior, pero señaló que debían realizarse los ajustes que fueran necesarios para que el servicio pudiera cumplir las obligaciones ya devengadas asociadas a las asignaciones modificadas.

Ese recorte corresponde a una modificación del presupuesto vigente en 2026. Es un antecedente distinto de la comparación entre la asignación aprobada para este año y la propuesta para 2027, cuya diferencia es de $257.942.000.

La reducción proyectada para el próximo año vuelve a poner el foco en los recursos disponibles para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. La discusión presupuestaria deberá definir si la asignación propuesta se mantiene y qué capacidades podrá financiar Senapred para enfrentar amenazas que afectan a distintas zonas del país.