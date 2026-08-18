Tromba marina en las costas de la región de Antofagasta: Videos muestran el fenómeno sobre el mar

18 ag. 2026 - 17:58 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del sistema frontal, un llamativo e impactante fenómeno meteorológico se registró durante las últimas horas en el sector costero en la región de Antofagasta, donde la presencia de nubes de gran desarrollo vertical dio paso a la formación de una tromba marina.

El evento fue captado a través de diversos videos viralizados y enviados por seguidores de Megatiempo, en los cuales se aprecia cómo la masa de aire giratoria bajó desde las nubes hasta hacer contacto con la superficie del agua, generando asombro entre los vecinos y veraneantes de la zona.

¿Por qué se produce este fenómeno en la costa?

Ante el asombro provocado por el evento sobre el océano, la meteoróloga de Mega, Catalina Cortés, detalló los factores meteorológicos que favorecieron este fenómeno, el cual se origina por el choque de distintas temperaturas en la atmósfera.

Según explicó la profesional, la clave estuvo en el encuentro entre el aire templado del mar y una masa helada en las alturas, lo que provocó que el aire subiera de golpe y formara gigantescas nubes de tormenta.

"Esta nubosidad se produce precisamente por la inestabilidad. Es decir, producto de que el aire en superficie es más cálido y húmedo, y en sectores más altos de la atmósfera es más frío, se genera este tipo de nube embudo que, al tocar el mar, se transforma en una tromba marina", sostuvo la especialista.

Cortinas de agua

Durante el análisis, la experta también llamó la atención sobre una densa pared gris que se veía al fondo de la imagen, aclarando que se trataba de una fuerte caída de agua concentrada en medio del mar.

Si bien estos chubascos suelen avanzar rápido y quedarse mar adentro, no se descarta que el viento termine empujándolos hacia la costa. "Es una cortina de lluvia con gran cantidad de agua. Ojalá que la mayor parte la deje en el océano y no la transporte hacia el territorio", concluyó la meteoróloga ante el posible desplazamiento del frente hacia la ciudad de Antofagasta.