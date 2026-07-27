Las cinco ciudades europeas preferidas por los chilenos para vacacionar

27 jul. 2026 - 08:45 hrs.

El invierno chileno empuja a muchos viajeros hacia destinos más cálidos, pero no todos optan por el Caribe. Un grupo creciente de turistas nacionales cruza el Atlántico rumbo a Europa, donde el verano del hemisferio norte ofrece largas jornadas de luz, temperaturas altas y una oferta cultural que difícilmente se encuentra en otro continente.

Según datos de la Junta de Aeronáutica Civil, que registra los aterrizajes de pasajeros provenientes de Chile, Madrid es con amplia diferencia la puerta de entrada más elegida al continente europeo.

Entre enero y mayo de 2026, 144.526 pasajeros chilenos aterrizaron en la capital española, una cifra que refleja la combinación de precios accesibles, alta frecuencia de vuelos y la posibilidad de usarla como punto de partida hacia otros destinos del continente.

Las cinco preferidas

Madrid

Se posiciona como el hub europeo por excelencia para los viajeros chilenos, ya que desde ahí es posible trasladarse por aire o por tierra a prácticamente cualquier rincón del continente. Su accesibilidad logística y el idioma compartido la convierten en una base natural para quienes planean recorrer varios países en un mismo viaje.

París

Ocupa el segundo lugar del ranking con 46.972 aterrizajes en el mismo período, una cifra que representa menos de un tercio de la registrada por Madrid. La capital francesa sigue siendo uno de los destinos más deseados del mundo, con su oferta de museos, gastronomía, arquitectura y una energía urbana que la hace irrepetible en cualquier época del año.

Barcelona

Cierra el podio con 23.843 pasajeros, prácticamente la mitad de los que aterrizaron en París. La ciudad catalana combina playa, arquitectura modernista, vida nocturna y una escena gastronómica de primer nivel que la convierten en una de las favoritas del turismo internacional, y los chilenos no son la excepción.

Estambul

Aparece en el cuarto lugar con 16.726 aterrizajes, superando por primera vez a Londres en este período. La ciudad que se divide entre Europa y Asia a través del estrecho del Bósforo ha ganado popularidad sostenida entre los viajeros latinoamericanos, que encuentran en ella una mezcla única de culturas, historia milenaria y una gastronomía que sorprende en cada esquina.

Londres

Cierra el ranking con 16.211 pasajeros, ocupando el quinto puesto tras haber sido cuarto en 2025. La capital británica sigue siendo un destino relevante, aunque los costos elevados y la barrera del idioma pueden influir en que algunos viajeros chilenos la dejen para una segunda visita al continente.

"Viajar a Europa es una tremenda aventura, ya que generalmente implica muchos desplazamientos internos para aprovechar la oportunidad y visitar varios países, a lo que se suma el calor extremo que están experimentando", señala Renzo Caldarella, Gerente de Venta Directa de Assist Card Chile, recordando que en ese contexto contar con una cobertura de asistencia adecuada es una decisión tan importante como elegir el destino.

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