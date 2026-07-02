Operativo sorpresa en San Miguel: Carabineros intensifica controles y retira vehículos sin patente de Autopista Central

02 jul. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros realizó la mañana de este jueves un amplio operativo de fiscalización en la Autopista Central, a la altura de la salida Carlos Valdovinos, en la comuna de San Miguel, donde fueron controladas decenas de motocicletas y vehículos para detectar infracciones, automóviles sin patente y personas con órdenes pendientes.

En el procedimiento participaron el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el delegado presidencial metropolitano y el seremi de Seguridad.

Durante la actividad, el secretario de Estado explicó que el objetivo de estos controles es combatir la sensación de impunidad.

Un amplio despliegue de Carabineros

"Estamos acompañando a Carabineros en un nuevo operativo. Usted ha podido ver vehículos sin patente. Hay que empezar a terminar con esa impunidad en las cosas grandes y en las cosas pequeñas (...) estamos acompañando a Carabineros en un operativo que nos permite retirar de circulación vehículos sin patente, vehículos que pueden estar asociados a algún delito o personas que simplemente creen que la ley no aplica para ellos", señaló.

El ministro agregó que estas fiscalizaciones forman parte de una estrategia permanente. "Todos los días están estos operativos. Ayer mismo hubo en otra autopista, donde más de diez vehículos fueron retirados de circulación por estar sin patente. Esto es algo que se está haciendo frecuentemente y esperamos hacerlo con más intensidad", afirmó, añadiendo que la medida busca reforzar la prevención de delitos como encerronas, turbazos y robos con violencia.

Respecto al despliegue policial, Arrau aseguró que no se descuida la seguridad en otros sectores. "Carabineros está disponibilizando una cantidad importante de personal que está siendo destinado a funciones operativas de seguridad. Además, este tipo de operativos son realizados por unidades especializadas para no descuidar la labor territorial habitual", sostuvo.

Consultado sobre la elección de la Autopista Central para realizar el procedimiento, el secretario de Estado indicó que responde a un trabajo de análisis previo.

"Carabineros tiene una cantidad importante de información. Los automovilistas que circulan con patente y pagan el TAG terminan subsidiando a las personas que incumplen la ley, que andan sin patente o sin TAG. Muchas veces estas infracciones de tránsito también están asociadas a algún tipo de delito", afirmó.

Blindar al Estado ante el crimen organizado

Durante el punto de prensa, Arrau también abordó el combate contra el crimen organizado tras las recientes condenas a integrantes del Tren del Mar. "Es muy necesario, cuando estamos frente al crimen organizado, blindar al Estado. Medidas como el anonimato o identificar a funcionarios con un número en vez de su nombre son iniciativas en las que tenemos que avanzar, tal como lo han hecho otros países", indicó.

En paralelo al operativo, Carabineros aclaró que la licencia de conducir digital sí es válida durante las fiscalizaciones, siempre que pueda exhibirse mediante la aplicación oficial utilizando la Clave Única, por lo que no es obligatorio portar el documento físico.

El operativo se extendió durante gran parte de la mañana con controles simultáneos a motocicletas y vehículos particulares. Algunos móviles fueron retirados de circulación por incumplir la normativa vigente, mientras las autoridades adelantaron que este tipo de fiscalizaciones continuará desarrollándose en distintos puntos de la Región Metropolitana.