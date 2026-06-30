Pastelería de Quilicura denuncia serie de robos de tortas: "Fue como una burla, subieron fotos en un cumpleaños"

30 jun. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito y repetitivo modus operandi mantiene bajo alerta a los comerciantes del sector de Lo Marcoleta, en la comuna de Quilicura. Se trata de "La banda de los pasteles", un grupo de delincuentes que ha asaltado en seis oportunidades la misma pastelería, ignorando la presencia de clientes para llevarse un botín muy particular: tortas y bandejas de pasteles en lugar de dinero en efectivo.

El último de estos atracos no solo significó un duro golpe económico para el local, al echar abajo la recaudación del día, sino que sumó un nivel de descaro mayor. A través de redes sociales, los afectados descubrieron una publicación de los propios asaltantes donde aparecían celebrando un cumpleaños con los productos que acababan de robar.

El "modus operandi" del dulce botín

De acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del recinto, los sujetos ingresan al local en grupo para amontonarse y distraer al personal. Acto seguido, abren los refrigeradores y las vitrinas, las cuales incluso cuentan con frenos de seguridad para bloquear el paso, y comienzan a vaciar los estantes en cuestión de segundos, mientras el resto de la banda los espera afuera para escapar.

A pesar de que los antisociales no exhiben visiblemente armas de fuego, en la pastelería prefieren no intervenir por temor a represalias. "No nos metemos mucho porque en verdad igual nos da miedo, entonces porque no sabemos con lo que ellos pueden salir, si con algún arma blanca... no sé, una pistola, algo", relató la locataria afectada.

El descaro en redes sociales y la exigencia de la alcaldesa

La situación ha generado profunda indignación en el barrio, especialmente luego de que los delincuentes exhibieran los pasteles robados en internet. "Ayer fue como una burla, así como que 'tenemos un cumpleaños' y se llevaban las cosas... como que van a robar a ferias, supermercados y esas cosas, pero como te digo, nosotros varias veces ya lo hemos visto y siempre son los mismos", complementó la comerciante.

Frente a la impunidad con la que actúa esta agrupación familiar o de mecheros de la zona, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, alzó la voz para exigir que la justicia actúe y que los delincuentes no queden libres tras ser capturados de manera flagrante.

"Hemos visto que es el máximo; nosotros los tenemos identificados y es por eso que pedimos a las instituciones policiales que los tomen detenidos y que no entren y salgan, porque esto no es la primera vez que sucede", enfatizó la jefa comunal.

Hasta el momento, la banda no ha sido capturada, por lo que los dueños del negocio temen volver a sufrir un nuevo asalto a manos de los mismos sujetos.