Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo ocurrido durante la madrugada del martes

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes 30 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 4,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 04:26 horas.

Ir a la siguiente nota

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, a 20 kilómetros de profundidad.

Lo más visto de Nacional

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

Todo sobre Sismo

Leer más de

Notas relacionadas