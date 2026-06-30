Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo ocurrido durante la madrugada del martes

30 jun. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este martes 30 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 4,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 04:26 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, a 20 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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