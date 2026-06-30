Temblor en la zona norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo ocurrido durante la madrugada del martes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este martes 30 de junio se registró un sismo de magnitud preliminar 4,2 en la región de Atacama, cuando el reloj marcaba las 04:26 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de Huasco, a 20 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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