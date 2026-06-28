Detienen a acusado de provocar incendio que afectó vivienda donde dormía su familia en Santiago

28 jun. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este domingo, Carabineros del OS9 detuvo al presunto autor del incendio ocurrido durante la madrugada en calle Rosas con General Baquedano, en la comuna de Santiago.

Según informó la institución, cerca de las 13:05 horas, tras realizar diligencias investigativas, personal especializado logró ubicar y detener al sujeto en su domicilio particular, ubicado en la comuna de Estación Central.

El detenido es un hombre de nacionalidad peruana, quien mantiene antecedentes por delitos de hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas, aunque actualmente no registra órdenes vigentes en su contra.

El hecho ocurrió cerca de las 05:00 horas, cuando un incendio afectó una vivienda del sector. De acuerdo con los primeros antecedentes, el sujeto habría llegado hasta el inmueble y lanzado un líquido acelerante hacia una ventana del primer piso, donde se encontraba durmiendo su expareja junto a sus dos hijos de 8 y 9 años, además de los padres de esta.

La emergencia fue controlada rápidamente por Bomberos y, tras lo ocurrido, equipos municipales trasladaron a la familia hasta un albergue para entregar apoyo y resguardo. Una vecina del sector fue clave en los primeros minutos, ayudando a evacuar a los niños y a los adultos mayores que se encontraban en el interior del domicilio.