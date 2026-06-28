Mundo del stand-up está de luto: Comediantes despiden a reconocido colega y empresario

28 jun. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo de la comedia chilena despidió a "Koto" Valenzuela, humorista y empresario ligado al desarrollo del stand-up en el país. Su carrera comenzó en 2014 y, un año más tarde, se consolidó como comediante activo, participando en distintos escenarios y programas de televisión.

Además de su faceta artística, Valenzuela tuvo un rol clave en la industria de los espectáculos: en 2018 cofundó la primera ticketera exclusiva de shows de comedia en Chile, donde lideró la estrategia de crecimiento y las alianzas comerciales del proyecto.

Antes de regresar al país para dedicarse al humor, entre 2010 y 2014 se desempeñó como director de desarrollo web en una empresa de Melbourne, Australia.

El humorista León Murillo dedicó emotivas palabras a su amigo Koto Valenzuela a través de su cuenta de Instagram, publicación que rápidamente recibió muestras de cariño de otros artistas del medio. Entre los comentarios, la comediante Pamela Leiva escribió "es una pena", mientras que Natalia Valdebenito expresó que "lo siento mucho", sumándose a las muestras de pesar por su partida.

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