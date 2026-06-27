Accidente en San Ramón: Vehículo chocó contra semáforo y conductor abandonó el lugar

27 jun. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la comuna de San Ramón, específicamente en la intersección de avenida Santa Rosa con calle Linares. Un vehículo marca Volkswagen, de color gris, perdió el control e impactó una barrera de contención y un semáforo que se encontraba en funcionamiento.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el automóvil circulaba por calle Linares en dirección de oriente a poniente y, al intentar realizar un viraje hacia el sur por avenida Santa Rosa, el conductor habría perdido el control del móvil, lo que provocó una colisión de alta energía. Tras el impacto, el vehículo quedó abandonado en el lugar y posteriormente fue retirado por una grúa.

El mayor Patricio Opazo, de Carabineros, explicó que personal policial llegó hasta el punto luego de recibir la alerta: “Indican que en Avenida Santa Rosa, esquina Linares, había un vehículo abandonado y que había provocado daño estructural a la barrera de contención y a un semáforo en funcionamiento”, señaló.

Respecto a las causas del accidente y la razón por la que el conductor se retiró del lugar, desde Carabineros se indicó que son materias que se encuentran en investigación.

Entre las diligencias se contempla el empadronamiento de testigos, la revisión de cámaras de seguridad del sector y la verificación en centros asistenciales cercanos para determinar si alguna persona relacionada con el hecho recibió atención médica.

El tránsito en avenida Santa Rosa estuvo interrumpido por algunos minutos mientras se hacían los trabajos correspondientes, pero posteriormente fue normalizado tras el retiro del vehículo. En paralelo, equipos especializados trabajan en la reparación del semáforo dañado producto del impacto.