Motor Clásica Chile 2026: El encuentro dedicado a los automóviles clásicos que llegará en octubre al Club Hípico de Santiago

Motor Clásica, el encuentro dedicado a los automóviles clásicos y de colección, se realizará los próximos 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago, con una exhibición que reunirá más de 300 vehículos provenientes de coleccionistas, museos y marcas.

El evento busca reunir a coleccionistas, clubes, expertos y aficionados de los automóviles, y valorar el patrimonio automotriz del país. La muestra contemplará vehículos de distintas épocas y procedencias, entre ellos modelos europeos, estadounidenses y japoneses que marcaron la historia de la industria.

Los asistentes podrán recorrer espacios temáticos dedicados a distintos países fabricantes y conocer parte de la historia de los vehículos exhibidos. Además, algunos de los automóviles serán presentados por sus propietarios y coleccionistas, quienes compartirán detalles sobre su conservación y trayectoria.

La actividad también contará con música en vivo, una zona gastronómica y actividades para toda la familia, para complementar la exhibición de los vehículos clásicos.

La venta general de entradas para Motor Clásica está disponible en PuntoTicket, con distintas promociones para asistir al evento.