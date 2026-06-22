Buscan a joven que lleva una semana desaparecido en Graneros: Realizaron Operación Rastrillo desde donde se le perdió el rastro

22 jun. 2026 - 12:44 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado siete días desde que se perdió el rastro de Máximo Farías Paredes en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins.

El joven fue visto por última vez el pasado 14 de junio en el sector rural del cerro Santa Julia. Desde ese entonces, familiares, voluntarios y distintas instituciones han participado en operativos para encontrar alguna pista que permita ubicarlo.

Este domingo se desarrolló un nuevo despliegue en el lugar, mientras la investigación busca reconstruir sus últimos movimientos desde el sector Villa Bicentenario de Graneros, donde habría sido visto por última vez antes de desaparecer.

Familia mantiene la esperanza de encontrarlo

Las labores en terreno contaron con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, la Municipalidad de Graneros, Bomberos, Carabineros y voluntarios.

En paralelo, los detectives trabajan para establecer una cronología de los movimientos del joven antes de que se le perdiera el rastro. Sobre este trabajo, el subprefecto Juan Reyes, jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, señaló:

"Son antecedentes importantes para la investigación porque a través de esa versión tenemos información de horarios, el día que salió, del lugar que salió, qué dirección tomó y además de cómo andaba vestida esta persona y su condición también física".

Mientras continúan las diligencias, la familia mantiene la esperanza de encontrar respuestas. Una de sus hermanas expresó: "Quiero pensar que es el día uno, que no es el día cuatro, que no es el día cinco, seis, siete hoy día. Pero quiero pensar que es el número uno. Estoy con toda la fe del mundo", sostuvo.

Y añadió: "Tengo una corazonada (...) Tal vez no va a estar con nosotros ya, pero lo vamos a ver".

A una semana de la desaparición de Máximo Farías, la Operación Rastrillo de búsqueda exhaustiva se concentró en distintos puntos del cerro Santa Julia, incluyendo un despliegue por los senderos y la cima, mientras su familia espera volver a saber del joven.

En una publicación entregada por la familia en conjunto con la Municipalidad de Graneros, se indica que ante cualquier información se puede contactar al número de teléfono