"No refleja conocimiento de su vida": Iván Martínez rompe el silencio tras video que lo vincula a expareja del "Niño Guerrero"

16 jun. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario Iván Martínez rompió el silencio tras ser vinculado a una mujer cercana sentimentalmente a Héctor Guerrero Flores, más conocido como "Niño Guerrero", considerado el máximo líder del Tren de Aragua y que recientemente fue ejecutado por Estados Unidos.

El dueño de la Funeraria Iván Martínez aparece relacionado a Jimena Araya, vedette, actriz, modelo y DJ venezolana que ha visitado nuestro país en varias ocasiones. La mujer, conocida como “DJ Rosita”, tiene vínculos directos con el cabecilla de la organización criminal.

De acuerdo a Radio Bío Bío, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra Araya por mantener una relación sentimental con Guerrero. A "DJ Rosita" se le acusa de brindar apoyo material al Tren de Aragua y haber ayudado a su pareja a fugarse de la cárcel de Tocorón en 2012.

Por su parte, Chilevisión reveló un video en donde se ve a Jimena Araya grabando vehículos de lujo en una casa. En uno de ellos aparece el empresario funerario. "Muchas gracias, amigo Iván, por prestarnos su casa para hacer esta campaña", dice la actriz y modelo. "De nada, señorita, es su casa”, responde Martínez.

"Nunca tuve conocimiento de los vínculos que se atribuyen a esta persona"

Por medio de un comunicado, Martínez se refirió al video difundido, asegurando que este corresponde a una "grabación profesional, para una 'campaña de ventas de jeans'".

"En efecto, presté mi casa por unas horas como locación para una producción, en junio del 2022, tal como se facilita cualquier espacio para este tipo de trabajos".

Al respecto, afirmó que "ese gesto no significa respaldo ni cercanía con las personas ni actividades de quienes participaron en ella".

"Nunca tuve conocimiento de los supuestos vínculos que hoy se atribuyen a esta persona. Lo que se observa en las imágenes corresponde al trato propio de una jornada de grabación y no refleja conocimiento alguno de su vida privada", agregó en la misiva.

En el comunicado, el empresario lamentó que el "simple préstamo de un espacio" sea utilizado para insinuar "vínculos con el crimen organizado". "He trabajado toda mi vida con esfuerzo y dentro de la ley, y así seguiré haciéndolo", añadió.

"He entregado los antecedentes a mis abogados para revisar lo publicado y resguardar mi honra y la de mis empresas, que se han visto injustamente expuestas", declaró en el escrito.

Finalmente, agradeció "la confianza de quienes me conocen y de quienes han acompañado mi trabajo durante estos años, y reitero mi compromiso de actuar siempre con transparencia".