Adiós a un ícono: Demuelen el histórico hotel de Concón que estuvo abandonado por 20 años

26 may. 2026 - 11:33 hrs.

Uno de los inmuebles más reconocibles de Concón ya no existe. El histórico edificio ubicado en el sector de Playa Amarilla fue demolido en los últimos días, luego de permanecer abandonado desde el año 2005.

Según explicó el exalcalde de la comuna, Óscar Sumonte, los trabajos de derribo comenzaron en abril y concluyeron hace aproximadamente diez días. La autoridad recordó que en su momento hubo intentos concretos por rescatar el inmueble: se llegó a presentar un proyecto con maqueta incluida que fue aprobado, y que además contemplaba la adquisición de un terreno contiguo para habilitar estacionamientos. Sin embargo, el plan jamás prosperó.

"Lamentablemente, al poco tiempo el dueño falleció y la familia no continuó con ese proyecto. El edificio estuvo mucho tiempo abandonado", explicó Sumonte, según consignó Emol.

En cuanto al futuro del terreno, el exalcalde adelantó que en ese lugar se levantaría un edificio de departamentos de tipo aterrazado, aunque aclaró desconocer la confirmación oficial del proyecto.

Concejales lamentan la pérdida

La demolición generó pesar entre representantes del municipio. La concejala María José Aguirre calificó la pérdida como irreparable para el patrimonio histórico y cultural de la comuna.

"Recuperar ese hotel no solo habría significado conservar la memoria del lugar en una ubicación privilegiada, sino que podría haber sido la oportunidad para la capital gastronómica de consolidar su creciente atractivo turístico, donde existe una demanda hotelera que no ha sido posible satisfacer, obligando a los visitantes a buscar alojamiento en comunas vecinas", declaró la edil.

Por su parte, el concejal Ricardo Urenda, vecino del sector, relató que el edificio tiene sus orígenes en los años 30 y fue conocido sucesivamente como Hotel Navarro, Hotel Playa Amarilla y Hotel Internacional.

"Fue icónico. Perteneció a don Sergio Reis, un empresario bien conocido, y tuvo un proyecto de remodelación muy potente que conocí en 2013. Lamentablemente, don Sergio murió y no se concretó", señaló Urenda.

Una obra de autor

La construcción del inmueble estuvo a cargo de Roberto Dávila Carson, Premio Nacional de Arquitectura de 1971, quien también diseñó el reconocido restaurante Cap Ducal de Viña del Mar. Un dato que refuerza aún más el valor patrimonial de lo que acaba de perderse para siempre en Concón.

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