Cachorros en entrenamiento: Así será la nueva generación de perros de Aduanas contra el tráfico ilícito

18 abr. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio al proceso de formación de una nueva camada de cachorros especializados en la detección de sustancias ilícitas, como parte del fortalecimiento de su labor de fiscalización en fronteras, puertos, aeropuertos y pasos terrestres del país.

El entrenamiento se desarrolla en la Escuela de Adiestramiento Canino de Los Andes, donde los perros comienzan un proceso que se extiende desde su nacimiento hasta cerca del primer año de vida. Durante este período, se busca potenciar sus capacidades físicas, sensoriales y conductuales para enfrentar distintos entornos operativos.

Según cifras del organismo, entre 2020 y 2025 los canes detectores han participado —junto a otras tecnologías— en procedimientos que permitieron la incautación de 1,6 toneladas de drogas tradicionales, como cocaína y marihuana, además de más de 330 dosis de drogas sintéticas.

En casos en que las detecciones se originaron exclusivamente por alertas generadas por los propios perros, se logró decomisar 962 kilos de drogas tradicionales y más de 1.500 unidades de sustancias sintéticas.

Actualmente, Aduanas cuenta con 22 binomios caninos, compuestos por un perro y un funcionario, desplegados desde Arica hasta Punta Arenas, los cuales están capacitados para detectar múltiples aromas, incluyendo drogas, armas, tabaco y divisas.

¿Qué dijeron desde Aduanas?

La jefa del Departamento Nacional de Drogas de Aduanas, Kareem Núñez, sostuvo que el rol de los canes es clave dentro de la institución, señalando que el perro “es un funcionario más”. En ese sentido, destacó procedimientos relevantes que han contado con su participación, como el ocurrido en la ciudad de Arica, donde se detectaron sustancias ilícitas ocultas en madera, según consignó La Tercera.

Por su parte, el veterinario de la Escuela de Adiestramiento Canino, Daniel Torrado, explicó que “el proceso inicia desde el nacimiento hasta aproximadamente el año de edad. Durante las primeras etapas del cachorro, nos preocupamos de estimularlo mentalmente, condicionarlo físicamente para que se desempeñe de manera óptima en las diferentes fronteras en que hoy en día Aduanas tiene alcance a través de sus perros”.

El profesional agregó que en esta fase temprana los cachorros fortalecen el vínculo con su madre y se familiarizan con otros perros y con personas, como parte de su proceso de socialización. Más adelante, una vez completada esta etapa inicial, los animales comienzan a trabajar junto a sus futuros guías.

“Una vez que los cachorros terminan su proceso de formación están aptos para recibir a sus futuros guías con los cuales empiezan a cursar un proceso de aproximadamente dos meses en los cuales buscamos forjar un vínculo duradero para que se conviertan en sus compañeros de trabajo”, añadió Torrado