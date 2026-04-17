Chilenas Antonia Rojas y María Florencia Álamo ingresan a la red de jóvenes líderes Globales del Foro Económico Mundial

17 abr. 2026 - 10:31 hrs.

¿Qué pasó?

En un hecho destacado para Chile, dos destacadas líderes menores de 40 años han sido seleccionadas para formar parte del prestigioso programa Young Global Leaders (YGL) del Foro Económico Mundial (WEF).

Se trata de Antonia Rojas y María Florencia Álamo, quienes resaltaron en una selección que consideró a 118 personas de cerca de 55 países.

El programa YGL, que cuenta con una red de más de 1.400 líderes de todo el mundo, proporciona una plataforma para el intercambio de ideas y la colaboración en soluciones a los desafíos globales actuales.

¿Quiénes son las chilenas destacadas?

Antonia Rojas, ingeniera comercial de la UC, destacó en el mundo del emprendimiento y las inversiones tecnológicas.

Hoy es cofundadora y managing partner de Attom Capital, fondo con base en México enfocado en operaciones secundarias en América Latina.

Cuenta con más de nueve años de experiencia liderando inversiones en América Latina y ha formado parte de la junta directiva de destacadas startups como Nuvocargo, Flink y Flat.

Por su parte, María Florencia Álamos es médica cirujana y doctora en Neurociencia.

Es ampliamente reconocida por una trayectoria que combina academia, divulgación y trabajo aplicado en bienestar infantil y educación.

En su cuenta de LinkedIn señala que cumple funciones como "Director Ejecutivo y cofundador Fundación Kiri - Presidente de Ciencia Impacta. Miembro del cuerpo docente de la Pontificia Universidad Católica".