Tienda de decoración evita la quiebra: Enfrentan deuda de casi $4 mil millones

16 abr. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

El sector del retail ha enfrentado un escenario marcado por cambios en el consumo y un contexto económico incierto que ha impactado la demanda. Distintas empresas han recurrido a mecanismos legales que permiten reorganizar sus deudas para mantener su funcionamiento.

Una de ellas es la cadena Brando, que recientemente logró la aprobación de un acuerdo de reorganización por parte de su junta de acreedores, lo que le permitirá evitar la quiebra pese a mantener una deuda que alcanza los $3.962 millones.

¿En qué consiste el plan de la empresa para evitar la quiebra?

La empresa, que cuenta con 26 tiendas a lo largo del país y se dedica a la venta de artículos de diseño para el hogar, cuidado personal y regalos, planteó una estrategia orientada a asegurar la continuidad de sus operaciones mediante una reorganización interna.

La propuesta considera medidas como la reprogramación de pagos, eventuales condonaciones de deudas, rebajas en la dotación de personal y cambios en el modelo de negocios, orientados a adaptarse a formatos más cercanos a las grandes cadenas del retail.

En cuanto a los compromisos financieros, se establecen distintas alternativas para los acreedores. Entre ellas, la posibilidad de recuperar parte de lo adeudado luego de una venta de activos que debe concretarse antes del 30 de diciembre de 2026. También pueden optar por un beneficio tributario de efecto inmediato en el caso de que declaren la deuda como impagable.

Además, se contempla el pago total del crédito con garantía Fogape en una sola cuota el 15 de diciembre de 2026, mientras que otros pasivos podrán ser reprogramados en cuotas anuales hasta el año 2046, bajo supervisión de un Interventor Concursal.

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