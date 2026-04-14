Le bajaron el sueldo hasta 10 veces: Profesora se autodespide y gana millonaria demanda a preuniversitario

14 abr. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió la demanda de una profesora que se autodespidió tras acusar un incumplimiento grave de su contrato por parte de un reconocido preuniversitario capitalino.

En el fallo, el juez Víctor Riffo Orellana determinó que la trabajadora fue afectada por una rebaja unilateral en su carga laboral y remuneración, lo que justificó el término de la relación laboral bajo la figura de despido indirecto.

Rebaja de cursos y sueldo

Según se estableció en la causa, la profesora pasó de realizar 25 cursos en 2023 —con ingresos cercanos a los $2 millones— a una reducción progresiva impuesta por el empleador.

Primero se le disminuyó a 19 cursos y, tras negarse a aceptar el cambio, se le asignaron solo dos, lo que implicó una caída significativa en sus ingresos.

El fallo afirma que esta decisión “importa una baja remuneratoria de cerca de 10 veces” respecto de lo que percibía anteriormente.

Incumplimiento grave del contrato

La resolución establece que la empresa modificó unilateralmente condiciones esenciales del contrato, afectando directamente la remuneración de la trabajadora.

“Se estima en esta sentencia que con su actuar, el empleador ha incumplido gravemente el contrato de trabajo”, señala el fallo.

Además, el tribunal consideró que, aunque el contrato original mencionaba una menor carga, en la práctica durante años la docente trabajó con más cursos, lo que se transformó en una condición real del vínculo laboral.

¿Cuánto deberá pagar el empleador?

Tras acoger la demanda, el tribunal ordenó al plantel pagar en total la suma de 32.463.655 millones de pesos:

$2.066.270 por indemnización sustitutiva de aviso previo.

por indemnización sustitutiva de aviso previo. $20.066.250 por años de servicio.

por años de servicio. $10.331.135 por recargo legal del 50%.

El tribunal concluyó que la decisión de la trabajadora de autodespedirse estuvo plenamente justificada, ya que el empleador incurrió en un incumplimiento grave al modificar de forma unilateral las condiciones pactadas, afectando directamente su carga laboral y remuneración.