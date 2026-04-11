"Siempre he actuado conforme a la ley": Karol Cariola responde tras revelarse informe PDI en caso Chinamart

11 abr. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora Karol Cariola (PC) volvió a estar en el ojo de la opinión pública luego de que un reportaje de Mega Investiga revelara parte del contenido de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) en medio de la indagatoria sobre un presunto tráfico de influencias en las gestiones realizadas ante la exacaldesa de Santiago, Irací Hassler, en enero de 2022, en favor de un empresario chino.

El local en cuestión se llama Chinamart y le pertenece a Bo Yang -conocido como Emilio Yang-, a quien Cariola se refería como "amigo" en los mensajes de WhatsApp recuperados desde el teléfono de Hassler mediante pericias forenses. Asimismo, Mega Investiga también accedió en exclusiva a la declaración como imputada de la senadora, la que ocurrió el pasado 2 de diciembre, instancia en la que la congresista debió responder por sus gestiones a favor de Yang y otras materias.

Luego de que ambos reportajes fueran publicados, Karol Cariola respondió en exclusiva a Mega Investiga, ahondando en su relación con el empresario chino, las supuestas gestiones y el informe de la PDI.

Las respuestas de Karol Cariola

1) Considerado su declaración realizada en diciembre del año pasado en el marco del caso denominado Chinamart. ¿Cuál es su relación con el empresario chino Bo Yang?

"Tal como lo dije en mi declaración, tenía con él una relación cordial y amistosa. Que se genera a raíz de su rol como dirigente de la Asociación gremial de empresarios Chinos y Cámara de Comercio e Industrial China en Chile. Que es la razón por la que lo conocí. Ya que durante ese periodo me desempeñé como vicepresidenta y luego Presidenta del grupo de amistad parlamentario entre Chile y China".

2) ¿Cómo responde a las conclusiones del informe de la PDI que habla que "sus gestiones dieron origen a actos administrativos excepcionales al interior de la Municipalidad de Santiago"?

"Considero que esa afirmación constituye un error grave del informe policial. Los actos administrativos a los que se hace referencia no se originaron por gestiones mías, sino por una acción directa del contribuyente, representante de Chinamart, quien presentó formalmente una carta de apelación. Ese es el procedimiento regular: el contribuyente ingresa su solicitud, esta es analizada por el área jurídica y posteriormente discutida en el concejo municipal. En este caso, la apelación fue rechazada, por lo que la patente se mantuvo caducada y no fue renovada".

"Por lo tanto, descarto categóricamente que las consultas realizadas hayan generado actos administrativos 'excepcionales' o que se hayan efectuado al margen de los canales regulares".

"Mi única intención fue solicitar que se entregara información y orientación, a través de los canales formales del municipio, a un representante de una asociación gremial que lo requería".

"Asimismo, es importante recordar que no es la primera vez que un informe policial presenta errores relevantes. Un ejemplo de ello fue el primer informe que dio origen al allanamiento el día de mi parto, el cual se basó en información incorrecta, confundiendo a dos personas distintas y extrayendo conclusiones erróneas sobre un supuesto tráfico de influencias".

3) ¿Descarta que haya existido alguna gestión con el señor Reynaldo Morales para favorecer al empresario Bo Yang?

"Lo descarto de manera absoluta. Esto, además, queda claramente establecido en la declaración del propio funcionario Reynaldo Morales, quien, en calidad de testigo, señaló que dentro de sus competencias solo podía proporcionar información sobre el procedimiento. Eso fue precisamente lo que se le solicitó y lo que realizó".

"Ni la alcaldesa ni yo le pedimos gestiones adicionales ni acciones fuera de la normativa vigente. Únicamente se requirió información, en el marco de sus funciones".

Defensa y colaboración con la investigación

Cariola enfatizó que su actuar se ha ajustado a la ley y que ha colaborado con la investigación desde el inicio.

"Jamás realizaría acciones que contravengan las normas ni los principios de probidad", sostuvo, destacando que prestó declaración voluntaria y que incluso levantó el secreto de sus cuentas bancarias.

"Tomé esa decisión porque no tengo nada que ocultar", agregó, señalando que su objetivo es que los hechos se esclarezcan.

Contexto de la investigación

El informe policial conocido plantea hipótesis que están siendo analizadas por la fiscalía, en una causa que se originó tras la revisión de comunicaciones entre autoridades y terceros, en el contexto de gestiones relacionadas con una patente comercial.

Sin embargo, el proceso sigue en etapa investigativa y será el Ministerio Público el que determine si existen o no responsabilidades.

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