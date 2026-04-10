EXCLUSIVO La declaración como imputada de senadora Cariola: 12 horas de interrogatorio, mensajes borrados y una cena en el Boragó

10 abr. 2026 - 17:18 hrs.

El pasado 2 de diciembre, la exdiputada y ahora senadora comunista Karol Cariola declaró en calidad de imputada ante la Fiscalía en el marco de la investigación del denominado caso Chinamart. La diligencia, que se extendió por más de 12 horas, contó con la presencia de su abogado defensor, Juan Carlos Manríquez.

Durante el interrogatorio, la parlamentaria tuvo que responder por sus gestiones a favor del empresario chino Emilio Yang ante autoridades públicas, el presunto financiamiento de su campaña política y celebraciones de carácter personal que la vinculan a eventuales delitos de tráfico de influencias.

Mega Investiga accedió de manera exclusiva a su interrogatorio, en la cual la Fiscalía le exihibió una serie de chats que mantuvo con la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En esos mensajes, donde además cuestionabal al entonces Presidente Gabriel Boric, la entonces diputada comunista a su compañera de partido ayuda para gestionar una patente de alcohol de un local comercial vinculado a Yang y, en paralelo, evitar la clausura de un mall chino.

Esta situación, que fue descubierta en el celular incautado a Hassler en el caso Sierra Bella, derivó en la apertura de una indagatoria penal por el presunto delito de tráfico de influencias, la que está a cargo del fiscal regional de Coquimpo, Patricio Cooper.

La relación con Emilio Yang

El primer tema del interrogatorio fue el origen de su vínculo con el empresario chino, ante esto Cariola explicó el contexto en que lo conoció:

"En ese tiempo yo era miembro del Comité Interparlamentario de Amistad de Chile y China, entonces recibí una consulta del Secretario General de una Asociación que integra a empresarios y microempresarios chinos en Chile, a quien conocía como Emilio Yang. A su pregunta, a raíz de esta investigación sé ahora que su nombre de origen es Bo Yang”, sotuvo.

Junto con esto, agregó que “él me consultó sobre cuál era el mecanismo de apelación para la renovación de una patente que no había alcanzado a pagar a tiempo, indicando que había sido por un error administrativo de una secretaria”.

Sobre el mensaje que envió el 18 de enero de 2022 a Hassler -donde señalaba que "uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente, y los van a clausurar"-, Cariola aclaró que la expresión "amigo chino" se refería a Yang en su rol de dirigente gremial.

La senadora comunista recordó que conoció al empresario a fines de 2021 o comienzos de 2022, cuando este le envió un mensaje telefónico manifestando el interés de su organización de generar vínculos con los integrantes del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno-Chino, y la invitó a un almuerzo.

"Actualmente, con Emilio mantenemos una relación de trabajo en relación con los roles que ambos cumplimos, él como dirigente gremial y yo como diputada. Seguimos teniendo esta cercanía personal; ahora bien, no es algo frecuente que nos reunamos, pero sí mantenemos una relación cordial y amistosa", aseguró.

Ante la consulta del fiscal sobre si consideraba apropiado haber insistido en favor del local comercial de su "amigo chino", Cariola rechazó que sus gestiones constituyeran una presión indebida: "En relación con este mensaje donde consulto nuevamente a la alcaldesa Hassler, no considero que sea una insistencia, solo transmití nuevamente lo que se estaba consultando. Me gustaría hacer presente que todas las acciones se llevaron por los conductos regulares del municipio, ya que nunca hubo una solicitud, ni mucho menos intención de que se hiciera acciones por fuera de la norma".

Sobre si recibió algún beneficio a cambio de sus gestiones en torno a la patente del local de Gorbea 2727, la parlamentaria fue categórica: "No recibí ningún tipo de beneficio por esta acción”.

El rol de Juanito González

Otro punto del interrogatorio se centró en Jorge Cárcamo Castro, de chapa Juanito González, militante del Partido Comunista y exasesor del diputado Guillermo Teillier, Cariola reconoció tener una relación de fraternidad política.

Cuando el fiscal le consultó si sabía que “Juanito González” no era su nombre verdadero, la senadora respondió: "Yo sé que tenía otro nombre de pila, pero no tenía claro cuál era". Respecto a la relación de González con Yang, aseguró desconocer su naturaleza y desde cuándo había comenzado.

Sobre un chat en que comentaba a Hassler que González estaba organizando una cena con Yang para convencerlo de levantar un barrio chino en el sector de Meiggs, Cariola señaló que "pensé que era una buena oportunidad para conversar sobre esta propuesta, la que se había planteado ya a otras organizaciones chinas, pero como estaba este contacto, entonces podíamos proponérselo a Emilio".

¿Financiamiento de la política?

La Fiscalía también la interrogó sobre otro mensaje en que se aludía a una reunión con un empresario que la había apoyado en campaña y que se dedicaba a la publicidad. Al respecto, dijo recordar vagamente a la persona:

"Yo a esta persona la conocí hace tres o cuatro años atrás personalmente, pero no recuerdo dónde. Fue Juanito González quien me lo presentó y probablemente también Guillermo Teillier. Era una persona que tenía una sensibilidad de izquierda; según lo que me comentó Juan González, se llamaba Carlos. Él se dedicaba a desarrollar proyectos sociales y además tenía una empresa de publicidad".

En esa parte de la declaración, la exdiputada se refiere a un eventual financiamiento de su campaña a manos de Carlos Frings Arias.

Cariola confirmó que se concretó un encuentro entre el empresario e Irací Hassler en el departamento que ella tenía en calle Suecia, en Providencia. "Fue una cena amistosa, donde Carlos habló de sus proyectos sociales".

Acto seguido aseguró desconocer si posteriormente hubo otras reuniones entre la entonces alcaldesa de Santiago y ese empresario.

Lo que sí procuró dejar claro la parlamentaria es que ni Emilio Yang, ni el empresario publicitario hubieran financiado su campaña:

"En relación con el informe policial 48 que daba a entender que Carlos había financiado mi campaña, digo que esto no fue así. Aclaro también, en relación con este mismo informe, que son dos personas distintas: una es Emilio Yang y la otra es el empresario Carlos, este último al parecer chileno. Digo que ninguno de los dos financió de alguna manera mis campañas electorales. Hago la aclaración, ya que el informe confunde a estas dos personas", replicó.

El llamado al exsubsecretario Monsalve

El interrogatorio abordó también mensajes del 10 y 11 de octubre de 2022, en que Cariola solicitó al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ayuda para un ciudadano extranjero que estaba siendo impedido de ingresar a Chile. La parlamentaria reconoció que actuó a petición de Yang:

"En primer lugar, no tenía ningún interés personal por el ingreso de este ciudadano extranjero a Chile, solo que me comentó que esta persona estaba retenida por varias horas en el aeropuerto por haber perdido sus documentos. Esa información me la dio telefónicamente y me planteó que podía ser una vulneración de derechos", dijo.

Junto con esto, profundizó en que “ante esa situación yo decidí consultar al subsecretario del Interior cuál era la situación de esta persona, quien me respondió que la persona tenía antecedentes criminales graves". Luego del aviso de Monsalve, señaló que Yang le dijo que la imputación no era cierta y que la persona venía a hacer negocios.

"Mi posición fue que si tenía esos antecedentes no había nada que hacer y la persona tenía que salir. No tengo idea si la persona ingresó a Chile; no supe más de esa situación hasta ver los antecedentes en la carpeta de investigación. Desconozco si Manuel Monsalve se contactó con Emilio, al menos no a través mío", respondió.

Chats con Gonzalo Durán y la cena en Boragó

La Fiscalía preguntó también sobre las gestiones de Cariola con el exalcalde de Independencia, Gonzalo Durán, a quien le comentó que estaba apelando ante el Juzgado de Policía Local para obtener una rebaja en infracciones por circular sin TAG. La parlamentaria reconoció el hecho, lo calificó como un error, no un delito:

"Creo que fue un error habérselo planteado directamente al alcalde, porque no era la persona encargada, pero pensé que era una forma en que podía llegar al juzgado de policía local y poder presentar mi apelación. Yo hice esto solo por la magnitud de la deuda que se había generado. En definitiva, no apelé a las multas, porque el propio alcalde me dijo que ahora la instancia era otra, ya no se podía apelar a través del municipio. Ante eso, pagué las multas sin ninguna rebaja".

Sobre un mensaje en que invitó a Durán a una cena con una delegación china en el restaurante Boragó -donde también participó Yang-, Cariola explicó que su motivación fue política: el entonces alcalde se estaba reuniendo con representantes de Taiwán, territorio no reconocido como país por Chile, lo que generaba tensión con la política de "una sola China".

Relató que en diciembre de 2023 llegó a Chile una delegación de funcionarios de la provincia china de Fujian para tratar temas de seguridad pública, y que Yang los recibió.

"Esta delegación no eran empresarios, eran funcionarios del gobierno de Fujian. Emilio me indica que esta delegación pidió tener una cena con personas cercanas a la comunidad china, y él me dijo que había invitado a varios parlamentarios y me preguntó si yo creía que había algún alcalde o alcaldesa interesado en participar. Me acordé de la conversación que había tenido con Gonzalo, por lo que lo invité a la cena, y él me indicó que podía ir. La cena fue en el restaurante Boragó y fue especializada en temas de Chile, entonces todo era como una exposición de platos de Chile", explicó.

Respecto a quién pagó la cuenta, Cariola dijo desconocerlo y que ella había asistido como invitada. Confirmó que también participaron el diputado Rubén Oyarzo y el entonces parlamentario Andrés Jouannett, quien actualmente es subsecretario de Seguridad.

Gestiones con La Moneda

La Fiscalía indagó además en mensajes enviados entre noviembre y diciembre de 2023 a Susana González, jefa de gabinete de la exministra vocera de Gobierno, también comunista, Camila Vallejo, a través de los cuales se gestionó una visita de una comitiva china -acompañada por Yang- al Palacio de La Moneda.

Cariola reconoció que fue Yang quien le hizo la consulta y que ella lo puso en contacto con González para concretar el recorrido. Respecto a una mención a "una ministra" en uno de los chats, señaló que probablemente se refería a la titular de la Secretaría General de la Presidencia.

La Fiscalía también preguntó sobre mensajes de septiembre y octubre de 2023 con el entonces ministro de Economía, Nicolás Grau, y con el exabogado de Cancillería Nicolás Godoy, ante quienes habría gestionado reuniones en favor de empresas chinas que invierten en Chile. Cariola respondió que actuó en su rol como presidenta del comité de diálogo político permanente entre la Asamblea Popular de China y el Parlamento chileno:

"Tuve una serie de reuniones con representantes del país asiático que me manifestaron su preocupación por problemas que habían tenido empresas chinas que invertían en Chile, y en ese marco me pidieron gestionar una reunión con Grau". Junto con esto, dijo desconocer si esa reunión se concretó y si las empresas involucradas tenían relación con Yang.

Sobre por qué solicitó incorporar a Yang a una delegación oficial chilena que viajó a China en 2024, explicó que propuso ampliar la representación más allá de las grandes empresas, incluyendo pymes y empresarios chinos radicados en Chile. Sin embargo, aseguró que, pese a su gestión, Yang finalmente no fue invitado.

Celebraciones personales

El interrogatorio también se adentró en el entorno personal de Cariola, específicamente en dos celebraciones de cumpleaños en que Yang tuvo un papel relevante.

Respecto a la fiesta de 2022 en el restaurante Bellorín, cerca del Hotel Sheraton, la parlamentaria aseguró haberla gestionado y pagado personalmente:

"Yo gestioné y pagué la celebración, ya que la mayor parte del costo la asumían los invitados, porque ellos pagaban su consumo. Yo compré un picoteo y un trago de cortesía. El local no tenía valor de arriendo; en función del consumo se habilitaba el local para estar después de las 22 horas", dijo.

Explicó que Yang conocía el restaurante, le dio el dato y gestionó la reserva directamente con el dueño:

"Emilio confirmó la reserva y como él conocía directamente al dueño, me dijo que yo le depositara a él y a su vez él le depositaría al dueño del local. Le hice dos transferencias a Emilio, a la cuenta que él me indicó, cuyo titular era Fanático x Coo: una por $500 mil y otra por $200 mil pesos, ambas desde mi cuenta del Banco de Chile", expuso.

Para la celebración de su cumpleaños en 2024, celebrado en un inmueble en Camino del Cielo 2993, Lo Barnechea, la senadora confesó que Yang fue quien facilitó el lugar:

"Emilio me dice: 'Tengo un amigo que tiene una casa con piscina, quizás podemos hacer un asado'. Al final decidimos ir. Nunca había ido al lugar, tampoco conocía al amigo de Emilio que puso la casa. Yo envié la invitación el día anterior; hicimos un asado con poquita gente, algo bien familiar. Las cosas para el asado y el picoteo las compré yo. En la fiesta conocí a quien vivía en la casa; era una familia china, muy simpáticos. La celebración fue bien breve", aseguró.

El departamento en Providencia

La Fiscalía preguntó además por el arriendo del departamento en que Cariola vivió en Providencia desde 2022 y el rol que tuvo Yang en esa gestión.

"Le pedí datos a Emilio, si conocía algún departamento en arriendo. Me envió como dos o tres opciones; otros amigos también me mandaron opciones. Entre las propuestas estaba el departamento de Suecia 527, el que se encontraba disponible", detalló.

Finalmente, dijo, que “Emilio me indicó que el departamento era de un amigo de él; no me dijo el nombre, ahora lo sé, pero por la carpeta de investigación de esta causa. Sobre el arriendo hicimos un contrato verbal con Emilio, es decir, Emilio como intermediario. No hicimos contrato escrito porque parece que el dueño estaba fuera de Chile y Emilio me dijo que bastaba el contrato verbal".

Mensajes borrados

Uno de los puntos más sensibles del interrogatorio fue la incautación del teléfono de Cariola, en el que aparecen eliminados todos los mensajes con Yang. Esto, además, en su momento derivó en una controversia con el fiscal Cooper, ya que Cariola por esos días tuvo a su hijo y todo derivó en denuncias contra el persecutor e, incluso, una petición de remoción a la Corte Suprema la que, de forma unánime, no prosperó.

En medio del interrogatorio ante el fiscal Eduardo Ríos, la parlamentaria contextualizó el porqué decidió borrar mensajes, cuando ya a esa altura se le vinculaba a un eventual tráfico de influencias, derivado de diligencias de la causa Sierra Bella.

"En ese momento lo que quise hacer fue resguardar elementos de mi intimidad, porque no sabía cuáles eran las razones de esta investigación ni tampoco sabía qué uso le iban a dar a mi información privada. Esa es la razón por la que eliminé algunas cosas de mi teléfono, ya que de inmediato pensé que mi parto iba a estar dando vueltas por redes sociales", confesó.

"Recuerdo que eliminé varias cosas del teléfono, incluidas fotos e imágenes, todo para resguardar mi intimidad. No recuerdo el detalle de lo que borré, pero me acuerdo de que borré el video de mi parto", agregó.

Aclaró que entregó el equipo de forma voluntaria y que el episodio le generó secuelas: "El trauma provocado generó una depresión post parto que tuve que atender."

Los regalos de Yang

Cariola también reconoció haber recibido obsequios del empresario. "Sí. Me regaló un coche de bebé en el marco del baby shower de mi hijo. Envió este regalo a mi casa porque no sabía si iba a poder ir a la fiesta, pero hizo llegar el regalo. También me envió ropa de bebé", dijo.

¿Quién es Emilio Yang?

Ante el cúmulo de gestiones realizadas en favor del empresario, la Fiscalía le preguntó si Yang tenía algún vínculo con la embajada china. Cariola respondió: "No, que yo sepa; no sé qué vínculo pueda tener con la embajada".

Sobre la organización gremial que Yang encabeza, admitió un desconocimiento llamativo: "Nunca he buscado las redes sociales y no sé dónde funcionan sus oficinas, nunca he ido. No recuerdo el nombre exacto, pero sé que es una asociación gremial de empresarios y microempresarios chinos".

Todo esto, pese a que en los chats con Hassler siempre lo sindicó como su amigo.

"Desconozco el detalle de sus negocios; me ha hablado de unos restaurantes, pero no sé cuál es un negocio en particular, nunca he ido a alguna empresa de él. He estado en el aniversario de la fundación de la República Popular China y ahí hay muchos miembros de la comunidad china, y también ha estado Emilio. Estas celebraciones son todos los años; la última a la que asistí fue el 2024, en mi calidad de integrante de la Cámara de Diputadas y Diputados", clarificó.

"Con Emilio tengo una relación cordial y amistosa, sobre todo en el marco de su rol como dirigente gremial", finalizó.

Al cierre de la declaración, Cariola consintió de forma voluntaria el levantamiento de su secreto bancario para acceder a las transferencias realizadas y recibidas entre enero de 2022 y julio de 2025.

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