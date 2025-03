Abogado de Irací Hassler afirma que chats con Karol Cariola no son de "interés investigativo" y apunta contra Mario Desbordes

17 mar. 2025 - 18:38 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado Miguel Schürmann, quien representa a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, conversó con Meganoticias Ahora para ahondar en la querella que se anunció debido a la filtración de los chats que mantuvo Hassler con la diputada Karol Cariola, mientras que apunta al actual alcalde de la comuna, Mario Desbordes.

El legista aseguró que las conversaciones filtradas no son de interés investigativo, pues indicó que "esas comunicaciones no debían llegar al público dado que no tenían interés investigativo, y básicamente lo que investiga la policía y el Ministerio Público es la existencia de delito, y esto no tiene ninguna vinculación con ningún delito. Tanto es así que el fiscal del Ministerio Público, que recibe este informe policial, dice 'estas comunicaciones van a ser tarjadas del informe porque no tienen ningún tipo de relevancia investigativa'".

Schürmann también informó que se presentará un reclamo contra la PDI. "Dentro de las acciones que nosotros ya anunciamos y que teníamos previsto realizar, es presentar un reclamo a la PDI. Básicamente, porque la Brigada Anticorrupción al parecer no tiene las instrucciones o al mismo tiempo no tiene las directrices adecuadas para consignar qué es lo que puede estar contemplado en un informe policial", dijo el abogado.

Abogado apunta a Mario Desbordes

Eso sí, el defensor de Hassler aseguró que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, tuvo acceso a la información cuestionada desde hace tiempo.

"No sabemos cómo fue entregada, él (Mario Desbordes) señala que el Ministerio Público le habría entregado parte de la información (...). Él no tenía derecho a tener esa información", dijo Schürmann.

Por último, el abogado recalcó que "aquellas comunicaciones que no eran parte de esa investigación (Sierra Bella), nadie tenía acceso salvo la PDI, el Ministerio Público, el fiscal que lleva la causa y nosotros, y al parecer, y eso no tiene que ser esclarecido, habría parte de la investigación que había sido remitida a Mario Desbordes en la investigación que se sigue por tráfico de influencia en el allanamiento de la diputada Cariola".

