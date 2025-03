"Volador de luces": Desbordes niega haber filtrado chats Cariola-Hassler y emplaza a la exalcaldesa a querellarse

16 mar. 2025 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), negó estar involucrado en la filtración de los chats entre Karol Cariola (PC) e Irací Hassler (PC) en el caso de tráfico de influencias e, incluso, desmintió haber tenido acceso a esas comunicaciones. Por lo mismo, desafió a Hassler a presentar la querella anunciada por su abogado Miguel Schürmann.

El emplazamiento de Desbordes a Hassler

"He tomado conocimiento del comunicado que hace un abogado, supuestamente en nombre de Irací Hassler y la verdad es que no nos queda duda de que se trata de un volador de luces, de una operación comunicacional que busca desviar la atención de lo principal, que son los actos de corrupción que pueden haberse cometido en el municipio", señaló Desbordes en un video.

De acuerdo al edil, estos actos de corrupción se dan "no solo en el caso de tráfico de influencias, también en la Dirección de Educación Municipal, en la Corporación para el Desarrollo de Santiago y varios otros casos más donde la exalcaldesa va a tener que responder. Hemos pedido que se le cite como imputada en el caso específico de la Dirección de Educación, y esto es porque hay antecedentes serios que lo ameritan".

"Estamos muy tranquilos, la información que hemos utilizado para la querella se ha obtenido de manera absolutamente regular, transparente, lícita. No vamos a entrar en dimes y diretes con abogados que buscan distraer del fondo", señaló también el exministro de Defensa.

"Yo emplazo a la alcaldesa a que presente la querella, nosotros no hemos tenido acceso a los chats que aparecen mencionados en el diario La Tercera, no hemos tenido acceso a la información que se filtró y, por lo tanto, mal podríamos haberlas filtrado", aseguró.

"No vamos a hacer comentarios respecto de eso y yo los emplazo a que presenten la querella, y al presentar la querella va a quedar demostrado que actuamos absolutamente ajustados a derecho y siempre sobre la mesa y, por lo tanto, también me reservo las acciones legales que correspondan una vez que ellos hayan interpuesto las querellas y quede demostrado que esto es una operación comunicacional... Va a quedar demostrado absolutamente de que jamás hemos filtrado ningún tipo de información porque simplemente no hemos tenido acceso a ella", añadió posteriormente.

Por último, Mario Desbordes sostuvo que "lo más importante, usted (Hassler) tiene que responder por lo ocurrido en el municipio y no vamos a dejar de realizar todas las acciones legales que correspondan para defender los intereses de los vecinos, de las vecinas y como me corresponde en mi calidad de alcalde, también para velar porque todo lo ocurrido en la municipalidad de Santiago se haya ajustado a derecho y lo que no, sea sancionado".

Todo sobre Mario Desbordes