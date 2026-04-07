Demre explica los cambios que se aplicará al ranking de admisión universitaria para "mejorar el modelo en torno a la equidad"

07 abr. 2026 - 19:15 hrs.

En el marco del lanzamiento de la quinta versión del Diplomado en Orientación Vocacional y Acceso a la Educación Superior de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE), María Leonor Varas, presentó una de las modificaciones más significativas al sistema de admisión universitaria en los últimos años: los cambios al Puntaje Ranking para el Proceso de Admisión 2028.

"El ranking actual es mejorable; lo que estamos haciendo es mejorar el modelo en torno a la equidad, para que no haya diferencia en el tema ranking dependiendo del tipo de colegio de origen de las y los estudiantes", declaró Varas ante más de 100 profesionales de la educación reunidos en la ceremonia inaugural del programa.

¿Qué cambia exactamente?

El principal giro del nuevo sistema es que el Puntaje Ranking dejará de ser un complemento directo de las notas de Enseñanza Media para convertirse en un indicador independiente. A partir de 2028, el puntaje dependerá exclusivamente de la posición académica del estudiante dentro de su propia generación, eliminando la influencia que los promedios históricos del colegio tenían sobre el cálculo final.

Con este cambio, el DEMRE busca corregir las distorsiones provocadas por la inflación de notas y valorar el desempeño del estudiante en su propio contexto escolar, asegurando que los mejores alumnos de cada establecimiento tengan las mismas oportunidades de acceso, independientemente de si provienen de un colegio público o privado.

Varas también subrayó que el organismo trabaja en mejorar la validez predictiva del ranking y en aumentar la cantidad de información que entrega el indicador, reconociendo que ninguna métrica puede capturarlo todo: "Hay información que, por bien que estén hechas, nunca nos van a entregar; por ejemplo, que una persona sea aplicada o resiliente. Por lo mismo, el sistema debe ir modificándose".

Un diplomado para los orientadores

El anuncio se realizó durante la ceremonia inaugural del Diplomado en Orientación Vocacional de la PUCV, instancia que convocó a más de 100 profesionales de la educación —directores, inspectores y orientadores— de distintas comunidades educativas de la región.

La directora de Formación Continua de la PUCV, Carolina Quinteros, destacó la relevancia del programa en un momento de cambios importantes para el sistema de admisión: "Nos alegra convocar a más de 100 profesionales de la educación y generar espacios de actualización, diálogo y vinculación con el sistema escolar, especialmente en un contexto de cambios relevantes como los que se proyectan para la PAES".

Por su parte, el Vicerrector de Vinculación con el Medio de la PUCV, David Contreras, valoró la colaboración bidireccional entre la universidad y los colegios de la región: "Poder articular de esta manera el trabajo con los colegios de toda la región y que los profesores también nos aporten desde su experiencia es una colaboración bidireccional, lo cual es la base de la vinculación con el medio".

La directora del DEMRE cerró su participación enfatizando el rol clave que cumplen los orientadores para que los jóvenes conozcan y aprovechen las oportunidades del sistema universitario: "Muchas veces los jóvenes no se enteran de todos los beneficios u oportunidades que existen en el ámbito universitario, y para eso los orientadores son de suma importancia".