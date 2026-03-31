Muere a los 94 años reconocido artista y profesor de Antofagasta

31 mar. 2026 - 18:25 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se dio a conocer el fallecimiento de Waldo Valenzuela Maturana, destacado pintor y profesor, con una amplia trayectoria en el desarrollo de las artes visuales en la región de Antofagasta y todo el norte de Chile.

¿Quién era Waldo Valenzuela?

El artista de 94 años nació en 1932 en Ovalle, pero llegó a Antofagasta en 1960, ciudad donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística y académica.

Al principio de su carrera abordó el denominado "Chile profundo", con una pintura realista y costumbrista inspirada en paisajes de la zona central y los valles, según publicó SoyChile.

Luego, pasó por una etapa de contenido religioso, con influencias del arte bizantino. Tras ello, avanzó hacia el realismo mágico, destacando como ejes principales el paisaje del norte de Chile, la figura femenina y la imagen de Cristo.

Labor académica

En cuanto a su rol como docente, fue profesor en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta, donde formó a numerosas generaciones de artistas y creadores.

Entre sus grandes legados figura la creación y gestión de la exposición colectiva "Cristo en el Arte", muestra que se hace todos los años en Antofagasta desde 1978 y que se convirtió en un importante espacio de encuentro para artistas de la región.

También, durante su trayectoria, recibió galardones como el Ancla de Oro en 1998 y el Premio Regional de las Culturas "Linterna de Papel" en 2023. En 2019, la pinacoteca del Liceo Experimental Artístico fue bautizada con su nombre y fue coautor del libro "Historia del Arte en la Región de Antofagasta", publicado en 2018.

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