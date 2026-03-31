Kast reconoce que no han expulsado a ningún migrante: "Dentro de los próximos meses"

31 mar. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast reconoció que su Gobierno hasta el momento no ha sacado a ningún migrante del país, pero aseguró que en "los próximos meses" habrá "un sistema continuo de expulsión".

Kast reconoce que no ha expulsado migrantes

En la entrevista con la ARCHI, el Mandatario reconoció que "expulsados por el Gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes. Estamos analizando el cómo hacerlo vía aérea, el cómo plantearlo vía terrestre".

"Vamos a ir paso a paso abordando el tema. Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que va a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país", añadió Kast.

Y agregó que "nosotros venimos desde hace meses advirtiendo que el que venga la va a pasar mal. Hoy día tenemos algunos trámites legislativos que abordar y el parlamento recién se ha instalado. Solo hemos tenido una semana legislativa en la que pedimos colaboración con el alza de las bencinas. Vamos a ir paso a paso y la gente se va a dar cuenta de que esto va a ir cambiando en el tiempo".

"En algunos casos vamos a tener que desembolsar recursos públicos, pero los vamos a recuperar, porque nosotros vamos a expulsar personas y los bienes -y por eso necesitamos avanzar en temas legislativos-, van a ser retenidos y todos conocemos la Tía Rica", dijo el Presidente.

"La salida es mayor que el ingreso"

José Antonio Kast informó que "hasta ahora son datos informales que indican que la salida es mayor que el ingreso; llevamos cerca de 10 kilómetros de zanja, reforzamiento del tema fronterizo, vamos a empezar a trabajar en la frontera del territorio, vamos a poner casetas migratorias. Esto es un proceso".

Consultado por las cerca de 46 mil órdenes de expulsión pendientes y por la estimación de que alrededor de 300 mil personas se encuentran en situación irregular en Chile, Kast sostuvo que el Gobierno avanzará de forma gradual. Según explicó, el proceso comenzará con personas que tengan antecedentes o que hayan cometido delitos.

"Vamos a comenzar por aquellos que tengan antecedentes reñidos con las buenas costumbres y la ley, o que ya hayan cumplido sanciones y no hayan sido buenos vecinos", afirmó.

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