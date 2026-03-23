Gobierno anuncia que precio de la parafina bajará a "mil pesos aproximadamente" y se mantendrá hasta septiembre

23 mar. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó este lunes que el precio de la parafina bajará a mil pesos aproximadamente y que la medida se mantendrá hasta septiembre.

El anuncio se suma a otros seis, con los que se busca que la ciudadanía no se vea afectada por el alza de precios a los combustibles que concretará el Gobierno, para enfrentar el déficit de las arcas fiscales.

En conversación con Meganoticias Prime, la autoridad informó que la gasolina de 93 octanos subirá desde este jueves cerca de $370 por litro, mientras que el Diésel, $570 por litro.

Parafina bajará a "mil pesos aproximadamente"

"Vamos a volver a rebajar el precio que la parafina tenía en febrero y lo vamos a conservar hasta fines de septiembre, para no alterar el precio en otoño e invierno", agregó Quiroz.

El secretario de Estado explicó que espera que esto se concrete desde este jueves, sin embargo, primero se debe aprobar un proyecto de ley en el Congreso.

"Hay decretos que tienen que dictarse cumpliendo la ley, y yo no puedo alterar el precio de la gasolina si no repongo el fondo de estabilización de la parafina", explicó.

En ese contexto, indicó que tan pronto ese proyecto de ley se apruebe, esperando que sea esta semana, repondrán el fondo y volverán al precio que la parafina tenía en febrero, "a mil pesos por litro aproximadamente".

Otras medidas para enfrentar el alza

El secretario de Estado declaró que, para enfrentar el aumento de los precios del combustible, se ha adoptado un "conjunto de esfuerzos destinados a proteger y mitigar a los más vulnerables".

Se congela tarifa del transporte público en Santiago:

"Se congelan todas las tarifas hasta fines de diciembre. En Metro y buses se congelan, sin letra chica", comenzó señalando el ministro.

Se congela tarifa de la movilización en regiones:

"El exceso de costo que esto signifique se transfiere a regiones por la vía del mecanismo espejo, para que las regiones hagan lo propio en términos de contener los costos de movilización colectiva", declaró la autoridad.

En la instancia, expuso la medida se extenderá hasta diciembre y que contempla una inyección de recursos, desde la Hacienda Pública y por la vía administrativa, del orden de 120 millones de dólares".

Bono para taxis y taxis colectivos:

El jefe de la billetera fiscal también anunció que por los siguientes seis meses contemplan una "subvención por taxi, por mes, de $100 mil para la compra de combustible".

Para los pagos, se prevé la creación de un sistema electrónico junto a Banco Estado "Es parte de un proyecto de ley que se enviará este martes al Congreso para discusión inmediata", añadió.

Crédito para taxis y taxis colectivos:

"Banco Estado abrirá una línea de financiamiento preferencial para los taxis y taxis colectivos que quieran renovar su vehículo a uno de electromovilidad. Será un crédito a seis años, primera cuota después de seis meses", informó el ministro.

Camioneros

"El gremio de camioneros ha sido desatendido por años. (...) Aquí no va a haber subsidio, lo que va a haber es que el Estado les va a entregar lo que se le debió haber entregado hace mucho rato: seguridad y dignidad en la ruta", continuó el jefe de la cartera de Hacienda.

Al respecto, explicó que en cuanto a la seguridad, existirá un programa con el que "vamos poner metas claras en rutas claras, que sean medibles y transparentes", mientras que en dignidad, se prevé un plan "donde se puedan generar los lugares de descanso que han venido pidiendo desde hace muchos años".

Suspenderán exención para industrias:

"Vamos a suspender de modo transitario la exención que hoy goza el consumo de combustible para los usos industriales, no de carretera, como minería, principalmente", anunció.

El ministro dijo que aplicarán el impuesto específico, "pero con los descuentos propios y con las escalas propias que tiene el sistema de transporte de carretera". Esto se prolongará "mientras dure la contingencia; en principio, vamos a hacerlo por seis meses".

¿Por qué subirán los combustibles?

En la entrevista con Constanza Santa María, la autoridad señaló que actualmente enfrentamos a nivel mundial "la crisis más grande del petróleo desde los años 70. Las alzas de precio del diésel en solo tres semanas han alcanzado el 60%, y en gasolinas, 30%".

"Esta guerra nos encuentra al país con una situación de estrechez fiscal enorme. Debemos, como Estado, $40 mil millones de dólares más de lo que debíamos hace cuatro años. Teníamos hace cuatro años fondos de estabilización por 8 mil millones de dólares. Hoy tenemos menos de cuatro mil", agregó.

Quiroz afirmó que, en esas circunstancias, "debemos tomar medidas duras", por lo que el Gobierno ha decidido dictar un decreto "que nos lleve los precios locales de los combustibles a niveles compatibles con los precios internacionales".

Al respecto, explicó que "sostener los precios locales de modo aislado a los internacionales, o acercarlos muy poquito cada tres semanas, nos significa un costo de 140 millones de dólares por semana".

¿Qué pasará con el MEPCO?

Ante la consulta de qué pasará con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el ministro fue enfático en señalar que "el Mepco no se toca".

"De hecho, lo que vamos a hacer este martes es al amparo del propio Mepco. El Mepco contiene una cláusula de escape: el legislador previó una situación extrema como esta, con un descuadre extremo de los precios en un periodo muy corto de tiempo, y previó que pudiese haber un Gobierno que se viese con una estrechez de caja", explicó.

En ese contexto, comentó que "el propio Mepco establece que una vez que uno se ajusta, vuelve a la banda y vuelven las variaciones muy pequeñas dentro de la banda", añadiendo que se mantiene el techo de aproximadamente $30 cada tres semanas.

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