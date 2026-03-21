Dos nuevos temblores se registraron en la región de Antofagasta: Conoce las magnitudes de los sismos

21 mar. 2026 - 15:59 hrs.

¿Qué pasó?

Dos nuevos temblores se registraron la tarde de este sábado en la región de Antofagasta. Anteriormente, a las 15:21, un movimiento telúrico había afectado la capital regional.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del primer temblor se ubicó 22 km al oeste de María Elena, registró una magnitud de 4.2 y tuvo una profundidad de 61 km. El temblor ocurrió a las 15:33 horas.

Respecto al segundo sismo, tuvo su epicentro a 66 km al noreste de Calama, con una magnitud de 3.1 y una profundidad de 127 km. El temblor se registró a las 15:39 horas.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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