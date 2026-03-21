SHOA descarta tsunami para las costas de Chile tras fuerte sismo 6.8 en el Atlántico

21 mar. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó un tsunami en las costas de Chile tras un fuerte sismo en medio del océano Atlántico.

A través de su sistema de alerta, el SHOA indicó que el sismo de magnitud 6.8 ubicado a 1.872 km al noreste de Bridgetown, Barbados, "no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile".

Pese a generar esta notificación, el mismo sitio web del organismo detalla que este movimiento telúrico se ubicó "fuera de la zona de generación de tsunamis del océano Pacífico".

Fuerte sismo 6.8 en el Atlántico

De acuerdo al SHOA, el fuerte temblor ocurrió a las 09:16 horas en Chile, con un epicentro que se ubicó en medio del océano Atlántico, tomando como referencia geográfica a la localidad de Brigetown.

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) cifró en 6.7 la magnitud del sismo de la "Dorsal Mesoatlántica Septentrional".

El organismo norteamericano señaló también que la profundidad del sismo fue de 10 km y que este "no generó alerta, vigilancia o amenaza" de tsunami en el Caribe ni en otras partes del Atlántico.

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