Independencia le declara la guerra al "pelacables": Alcalde anuncia prohibición de venta de alcohol de bajo costo

19 mar. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Independencia anunció el inicio de una ofensiva sanitaria y de seguridad para enfrentar el consumo de alcohol de bajo costo conocido como “pelacables”, el cual se comercializa en envases pequeños y es consumido principalmente por personas en situación de calle.

La iniciativa es liderada por el alcalde Agustín Iglesias, quien impulsará la prohibición de la venta de este tipo de bebidas alcohólicas dentro de la comuna.

Prohibición y recuperación de espacios

La medida forma parte de un conjunto de acciones orientadas a recuperar espacios públicos, mejorar la convivencia y abordar el impacto de este tipo de consumo en el entorno.

Desde el municipio se indicó que el plan busca enfrentar el fenómeno desde distintas áreas, considerando tanto aspectos sanitarios como de seguridad.

Análisis del producto

Como parte de las acciones, se instruyó el envío de muestras del llamado alcohol “pelacables” a laboratorios especializados, con el objetivo de analizar su composición.

Este proceso busca determinar los posibles efectos que este tipo de licor podría generar en la salud de quienes lo consumen.

El alcalde Iglesias señaló que “el consumo de este tipo de alcohol no solo afecta gravemente la salud de las personas, sino que también impacta la seguridad y la calidad de vida en nuestros barrios. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para enfrentarlo con decisión y responsabilidad”.

Enfoque integral

La municipalidad adelantó que la estrategia se complementará con acciones de fiscalización y coordinación con autoridades sanitarias.

Junto con lo anterior, también se contemplan programas de apoyo social, con el fin de abordar el fenómeno de manera integral.

El objetivo es avanzar en distintas líneas de acción que permitan enfrentar tanto las consecuencias sanitarias como los efectos en la convivencia en los barrios.

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