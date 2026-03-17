Aumentan las estafas a adultos mayores: Denuncias superaron las 9 mil en 2025 y alertan por fraudes digitales

17 mar. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

Las estafas digitales dirigidas a adultos mayores han mostrado un aumento sostenido en los últimos años, encendiendo las alertas por la vulnerabilidad de este grupo frente a engaños a través de celulares y plataformas digitales.

El fenómeno no solo preocupa por su frecuencia, sino también por las condiciones que lo facilitan. Las brechas en el uso de la tecnología y la confianza en mensajes o llamadas han convertido a este grupo en un objetivo recurrente para los delincuentes.

Cifras que reflejan el alza

Los datos evidencian la magnitud del problema. En 2018 se registraron 1.969 denuncias por este tipo de delitos, mientras que al cierre de 2025 la cifra superó los 9.180 casos reportados a Carabineros.

Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores. Muchas víctimas no denuncian, ya sea por considerar que se trata de montos bajos o por vergüenza, lo que dificulta dimensionar el alcance real del fenómeno.

Cómo operan las estafas

Entre las modalidades más comunes aparecen los mensajes de texto o llamadas telefónicas que ofrecen supuestos beneficios, productos o promociones a cambio de pequeños pagos, como depósitos cercanos a los 9 mil pesos.

Estos mensajes suelen incluir enlaces que redirigen a páginas falsas o que permiten la descarga de programas maliciosos, facilitando el acceso a información personal del usuario.

En ese contexto, se advierte que una de las claves para identificar estos engaños es establecer mecanismos simples de verificación, como preguntas o códigos familiares que permitan confirmar la identidad de quien contacta.

“La estafa apunta a un engaño que tiene que ver con la lectura inicial y con la que se podría denominar una inocencia sobre el uso y las posibilidades de engaño a través de estos dispositivos. Es así como a través de los mensajes de textos se generan espacios de mentiras, de engaños, a partir del link que lo lleva a otra página donde puede capturar algunos elementos o simplemente descarga algún tipo de virus sobre el dispositivo, con el cual pueden hacer uso indebido de la información que posee este dispositivo en particular”, explicó Alejandro Sanhueza, académico de la Universidad Central.

Consecuencias legales

Camila Badilla, abogada y docente de la Universidad Central, expuso que “estos no son delitos que son impunes, por el contrario, tienen un agravante. Desde el 2024, la sanción original de la estafa es de 61 días hasta los 5 años. Pero si se trata de adultos mayores, aquellos que tengan sobre 66 años, la sanción va a ir como base desde los 3 años y un día hasta los 5 años, incluso, pudiendo ser la pena superior si es que el delincuente asume más agravantes a su pena”.

El aumento de denuncias ha permitido visibilizar el problema, pero también ha dejado en evidencia la necesidad de reforzar la prevención.

Realizar la denuncia no solo permite perseguir a los responsables, sino también detectar patrones de operación y evitar que más personas sean víctimas de este tipo de delitos.