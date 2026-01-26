¿Siguen las precipitaciones de verano?: Conoce el pronóstico de lluvias para este lunes en Chile

26 en. 2026 - 04:44 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este lunes 26 de enero.

En específico, se trataría de dos regiones en total en las que se presentaría el fenómeno.

Zona central

En Rapa Nui, en la región de Valparaíso, se esperan chubascos aislados en la mañana, con nubosidad parcial que se mantendría durante toda la jornada.

Zona sur

En Puerto Montt, en la región de Los Lagos, estaría nublado con chubascos débiles en la madrugada y chubascos aislados en la tarde.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este lunes en la Región Metropolitana.

En detalle, se espera un cielo entre nubes y sol en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 13°C y 29°C.

