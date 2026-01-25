Lluvias en la zona central: Usuarios de redes sociales reportan rayos y truenos en diferentes puntos
¿Qué pasó?
En medio de las precipitaciones que se encuentran afectando la zona central, algunos usuarios de redes sociales han señalado que se han registrado rayos y truenos en diferentes puntos.
Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.
A raíz de lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recomendó a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.
Mira algunos registros acá
Truenos, relámpagos y lluvia! 🌧️ ⚡️ en Concón! pic.twitter.com/2FDPoQ8QOE— A_Asalgado (@AndreaAsalgadoP) January 25, 2026
#VALPARAÍSO ⛈️⛈️⚡⚡— Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) January 25, 2026
AHORA| Una persistente lluvia y truenos se dejan sentir en Valparaíso y Viña del Mar @Sepulinares pic.twitter.com/whtZZwsNGg
Tremenda tormenta ahora en Curacaví. Muchos rayos pic.twitter.com/3ZaAbglZLg— David Urra 🛰 🌆🌅🌃 🌬🌧🌨 (@davidurra7) January 25, 2026
llüfken y tralkan (relámpagos y truenos) se dejaron sentir en Viña en pleno enero— _Mythos_ (@Arqsan2) January 25, 2026
Viña del mar
Valparaiso
Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/gWWp960Cl0
