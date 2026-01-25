Logo Mega

Lluvias en la zona central: Usuarios de redes sociales reportan rayos y truenos en diferentes puntos

En medio de las precipitaciones que se encuentran afectando la zona central, algunos usuarios de redes sociales han señalado que se han registrado rayos y truenos en diferentes puntos

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins

A raíz de lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recomendó a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

