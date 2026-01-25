Lluvias en la zona central: Usuarios de redes sociales reportan rayos y truenos en diferentes puntos

25 en. 2026 - 19:18 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las precipitaciones que se encuentran afectando la zona central, algunos usuarios de redes sociales han señalado que se han registrado rayos y truenos en diferentes puntos.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

A raíz de lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), recomendó a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta.

Mira algunos registros acá

#VALPARAÍSO ⛈️⛈️⚡⚡



AHORA| Una persistente lluvia y truenos se dejan sentir en Valparaíso y Viña del Mar @Sepulinares pic.twitter.com/whtZZwsNGg — Noticias Valpo Express (@NoticiasValpoEx) January 25, 2026

Tremenda tormenta ahora en Curacaví. Muchos rayos pic.twitter.com/3ZaAbglZLg — David Urra 🛰 🌆🌅🌃 🌬🌧🌨 (@davidurra7) January 25, 2026

llüfken y tralkan (relámpagos y truenos) se dejaron sentir en Viña en pleno enero

Viña del mar

Valparaiso

Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/gWWp960Cl0 — _Mythos_ (@Arqsan2) January 25, 2026

