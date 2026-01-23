Metro restablece servicio en Línea 1: Toda la red está disponible
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de varias estaciones de la Línea 1 de su red, debido a una persona en la vía. Luego de casi dos horas, el servicio fue restablecido.
Según informó el organismo en sus redes sociales, las estaciones que fueron cerradas son
- Salvador
- Manuel Montt
- Pedro de Valdivia
- Los Leones
Buses de apoyo
Ante la emergencia, Red Movilidad anunció buses de apoyo con recorridos paralelos a la Línea 1, pero no solo esto, ya que también se reforzaron los siguientes recorridos:
- 405
- 401
- 421
- 406
- 407
- 426
- 503
- 418
- 412
Leer más de
Notas relacionadas
- "Fuego en las vías": Metro restablece servicio en Línea 4 tras procedimiento de seguridad
- Con puertos USB y de color negro al frente: Así serán los modernos trenes que tendrá la Línea 7 del Metro de Santiago
- ¿Se retrasa la Línea 7? Esto dijeron desde Metro tras término de contrato con empresa por fallas en tuneladora