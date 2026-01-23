Metro restablece servicio en Línea 1: Toda la red está disponible

23 en. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de varias estaciones de la Línea 1 de su red, debido a una persona en la vía. Luego de casi dos horas, el servicio fue restablecido.

Según informó el organismo en sus redes sociales, las estaciones que fueron cerradas son

Salvador

Manuel Montt

Pedro de Valdivia

Los Leones

Buses de apoyo

Ante la emergencia, Red Movilidad anunció buses de apoyo con recorridos paralelos a la Línea 1, pero no solo esto, ya que también se reforzaron los siguientes recorridos:

405

401

421

406

407

426

503

418

412

