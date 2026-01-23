Metro restablece servicio en Línea 1: Toda la red está disponible

Logo Mega

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de varias estaciones de la Línea 1 de su red, debido a una persona en la vía. Luego de casi dos horas, el servicio fue restablecido.

Según informó el organismo en sus redes sociales, las estaciones que fueron cerradas son

  • Salvador
  • Manuel Montt
  • Pedro de Valdivia
  • Los Leones

Buses de apoyo

Ante la emergencia, Red Movilidad anunció buses de apoyo con recorridos paralelos a la Línea 1, pero no solo esto, ya que también se reforzaron los siguientes recorridos:

  • 405
  • 401
  • 421
  • 406
  • 407
  • 426
  • 503
  • 418
  • 412

