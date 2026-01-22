Carabinero cambió su uniforme y asumió liderazgo para combatir incendios en Penco: "Esta catástrofe nos necesitaba"

22 en. 2026 - 07:16 hrs.

Luis Salas, cabo segundo de Carabineros, cambió su uniforme en los últimos días y asumió el liderazgo para hacer frente a los incendios que afectan a la comuna de Penco, en la región de Biobío.

El funcionario, con 6 años de servicio, se unió como tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Penco, ya que pertenece a dicha institución hace casi dos décadas.

El sábado 17 de enero, en el momento más crítico de la emergencia, Salas se mantuvo activo en terreno y no solo eso, puesto que puso a salvo a su familia, evacuándolos a Talcahuano, para luego continuar con su labor.

"Esto es lo más grande que he vivido en emergencias"

Ante esta situación, el cabo segundo destacó que "esto es lo más grande que he vivido en emergencias, ser un cuerpo de bomberos tan chico y tener una emergencia tan grande con recursos limitados, ha sido complejo".

"Agradezco a Carabineros, porque esta vez me tocó otra labor y cambiar de uniforme porque esta catástrofe nos necesitaba", manifestó.

Actualmente, Salas trabaja como conductor de ambulancia en Carabineros y según sus más cercanos siempre ha estado presente en labores de contingencia: "Mi principal rol motivador es servir a mi país, ayudar a la gente, desarrollar con la experiencia que uno tiene labores de ayuda, sobre todo con vocación de servicio, agregó.

