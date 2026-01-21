"Un gran desafío... vamos con todo": Natalia Duco tras ser nombrada como ministra de José Antonio Kast

21 en. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Natalia Duco fue anunciada en la noche del martes como la próxima ministra del Deporte del Gobierno de José Antonio Kast, un nombramiento que generó reacciones en la oposición.

Si bien hubo quienes valoraron la señal de que una exdeportista esté a cargo de dicha cartera, en la vereda del frente recordaron un episodio protagonizado por la exatleta, quien tuvo una sanción por doping en 2018.

La reacción de Natalia Duco

Pese a lo anterior, Duco no respondió a las críticas y se mostró emocionada con este nuevo desafío: "Honrada y agradecida de la confianza del Presidente Electo, José Antonio Kast, para integrar su gabinete como ministra del Deporte", dijo.

"Un gran desafío por el amor al deporte y a Chile. El deporte le hace bien al alma humana, es una solución y una herramienta de bienestar, salud y comunidad", sostuvo.

Dicho esto, agregó que "empujaremos para que el deporte conquiste el corazón de todos los chilenos. ¡Gracias por sus mensajes! ¡Como siempre vamos con todo!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de N a t a l i a D u c o ?? OLY (@nataliaduco)

Todo sobre José Antonio Kast