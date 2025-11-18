Corte de agua afectará a cuatro comunas este martes 18 de noviembre: Revisa los sectores afectados

18 nov. 2025 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas anunció una serie de cortes programados para sectores de cuatro comunas dentro de la Región Metropolitana durante la jornada de este martes 18 de noviembre. La medida responde a trabajos de cambios de válvulas, así como de renovación en las redes.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

Las Condes: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas del martes hasta las 03:00 horas del miércoles.

El Monte: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.

Maipo: Desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.

