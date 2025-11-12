Desde la tarde hasta finalizar el día: Aguas Andinas programa corte de agua para este miércoles en Santiago
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Aguas Andinas anunció un corte de agua programado para una comuna en la Región Metropolitana, durante la jornada de este miércoles 12 de noviembre. La medida responde a trabajos relacionados con el cambio de una válvula.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.
¿Dónde habrá corte de agua este miércoles?
Recoleta: De 15:00 a 23:00 horas
Leer más de
Notas relacionadas
- Anuncian cortes de agua para este viernes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados
- Confirman cortes de agua para este jueves en Santiago: Estas son las comunas y sectores afectados
- Anuncian cortes de agua para este miércoles en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados