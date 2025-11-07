Logo Mega

Anuncian cortes de agua para este viernes en la Región Metropolitana: Revisa las comunas y sectores afectados

Aguas Andinas informó sobre una serie de cortes de agua en sectores de varias comunas de la Región Metropolitana para este viernes 7 de noviembre.

La medida forma parte del plan de trabajos programados por la compañía de agua potable, y en algunos casos, podría extenderse por hasta seis horas.

Los detalles de estos cortes están disponibles en el sitio web de Aguas Andinas, donde se especifican tanto las zonas afectadas como los horarios en que se llevarán a cabo.

¿Dónde se cortará el agua este viernes 7 de noviembre?

  • La Florida: 15:00 a 21:00 horas

  • Vitacura: 16:34 horas del jueves hasta 3:00 horas del viernes

