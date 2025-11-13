Interrupción del suministro por medio día: Anuncian corte de agua para dos comunas de Santiago este jueves
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Aguas Andinas anunció cortes de agua programados para dos comunas en la Región Metropolitana, durante la jornada de este jueves 13 de noviembre. Medidas que responde a trabajos relacionados con cambios de válvulas y renovación de redes.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, ya que estos no contemplan la totalidad de cada comuna.
¿Dónde habrá corte de agua este jueves?
Pudahuel: Desde las 15:00 a las 22:00 horas
La Florida: Desde las 15:00 horas del jueves a las 03:00 horas del viernes
